國際私募傳減華投資 野村削中國股票評級

據外媒報道，受累地緣政治局勢緊張、中國的交易疲弱，今年以來，全球10大私募基金公司僅進行5宗新投資，而且大部分的規模都很小，KKR、黑石（Blackstone）、凱雷（Carlyle）等7家更已停止在中國的投資，反映海外投資者對中國市場的興趣大減。

籲增持大馬印尼股票 日資券商野村亦將中國股票的投資評級貶至「中性」，把馬來西亞和印尼調高至「增持」，指兩地會更受惠美國減息。然而，該行未有調高MSCI亞洲（日本除外）指數的目標，擔心升勢會被圍繞美國大選的不確定性掣肘。

該行認為，內地上月下調貸款市場報價利率10點子，或拖累今年內銀淨息差收窄1.6點子，而淨息差或要到明年下半年才穩定在1.3%。

瑞銀預期，上半年內銀收入將錄得高個位數跌幅，並透過減少撥備，將盈利跌幅收窄至低個位數，但按揭利率仍有下行壓力，內銀淨息差將繼續受壓。

與此同時，多間國有銀行早前預告考慮首度派發中期股息，市場普遍相信國有大行的派息比率為30%。高盛關注，銀行可能要動用儲備資本來支付更多股息，以維持每股派息不變。

恒指反彈 交投增6% 至於市況方面，市場憧憬美國聯儲局將於下月減息，港股昨日做好，恒生指數反彈186點，收報17,798點，為7月中以來收市高位。全日成交836.05億元，較上個交易日增加6.1%，南下「北水」轉錄淨流出4,117萬元。

恒指昨日高開97點，報17,709點，已經是全日低位，一度上升213點，高見17,826點，其後升幅收窄。國企指數漲59點或0.95%，報6,278點；科技指數揚34點或0.98%，報3,502點。