商業地產貸款質素倘惡化 港銀恐降級

香港商業房地產市場空置率高企，商廈價格仍未見底。信貸評級機構惠譽表示，雖然目前整體香港銀行都獲得高的信貸評級，但當商業地產貸款質素進一步惡化，個別銀行評級會有下降風險，當中又以缺乏大股東支持的銀行風險較高。另有分析指，雖然只有個別銀行可能被降級，但銀行在大眾心目中為「百業之母」，對整體投資情緒將會帶來衝擊。

缺乏大股東支持最危險 惠譽的信貸評級主管Dan Martin接受媒體訪問時表示，高息環境令發展商還款壓力大增、在家工作等新模式令寫字樓空置率上升，使發展商租金收入減少，最終拖累銀行在房地產行業的貸款質素。更甚者，香港銀行面對的較大挑戰，原因是本地銀行由過去一段時間的內房債務問題，轉移到現時本地房地產資產風險。

他強調，仍預期香港銀行盈利能力能保持穩健，即使房地產相關風險上升，暫時亦不預計銀行會以減派息作為應對。不過，儘管港銀普遍獲高評級，能在資產質素轉差時提供緩衝，惟部分銀行的獨立評級有可能被下調，即個別沒有大股東財務支持的銀行被降獨立評級後，再被調低整體評級的機會較大。

市場普遍認為，銀行信貸評級下跌，將影響其取得資金的成本。為了保持息差，對外貸出的款項亦要相應增加，最終影響企業融資成本，甚至需要借錢購物的環節，拖累零售業。

學者：下調等於全行唔掂 不過，中文大學劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量坦言，「若要下調銀行的評級，應該由美國的銀行開始，因為美國有銀行倒閉，香港沒有」；又稱下調香港銀行評級「沒有意義」，因為這代表「全世界銀行都唔掂」。

他相信，縱然有香港的銀行被下調評級，影響亦不大，「因為信貸評級是影響發債，但銀行是最不缺錢的行業，而銀行間拆借市場又不涉及信貸評級」；相信隨着利率下降，企業融資成本得到鬆綁，加上港元隨美元匯率下跌，本地居民及海外遊客增加在港消費，經濟活動增加，對各行業包括銀行都會帶來正面影響。