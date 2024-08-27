免樓市更悲 港無意重推勾地

憂發展商取態保守 地皮無人吼 香港地產業長時間低迷，但政府明言無意恢復曾經行之有效的勾地制度。發展局局長甯漢豪昨日表示，政府透過賣地表賣地具調節作用，強調提供土地的決心和穩定性一定要在政府手上，目前無意恢復勾地制度，因為將主動權放給市場，發展商取態如果變得保守及不勾地的話，外界對市場的看法會很悲情。市場人士指出，上述言論掩飾政府不願賤賣土地的意圖，而10月政府施政報告或以前若沒有更多有效的救樓市措施的話，樓市將會每況愈下。

甯漢豪解釋，若私人土地來源足夠，政府就不用推那麼多地皮。今個財政年度賣地表有8幅住宅地，首兩季分別推出沙田小瀝源地皮招標，而過去3個財政年度，賣地表的土地也沒有全數推售。雖然賣地收入減少影響庫房收入，但她稱，政府不能只顧賣地收入，須考慮市況及評估發展商的出價意欲，並要小心流標或入標價與市場評估有距離，盡可能不要對當區樓價造成過大衝擊。

資深財經專家林一鳴不同意其言論，認為近年香港政府財政赤字高企，當然希望靠賣地增加收入，「但大家眼見的實情，卻是目前香港地產市道非常低迷，發展商拿地審慎，導致政府賣地出現多次流標，甚至零標書」。實情是政府擔心，「如果推出土地太多但賣不出去，就會非常難看，而不是因為私人土地來源足夠」。至於勾地表，他也認同目前確不宜重推，因為「樓市低迷，發展商根本沒有意欲買地，如果重推勾地制度，但結果卻是沒有人勾地，推來做乜？」

今月樓宇買賣額看跌18% 香港地產建設商會執行委員會主席梁志堅亦有相似的看法，認為市況淡靜，不少發展商還有充裕餘貨可供銷售，故現階段投地取態較審慎保守；相信規模較小的土地仍有市場，惟大型發展項目即使推出，最終沒有發展商出價競投，反而會帶來負面影響。

梁指出，個人對後市仍然樂觀，政府致力改善經濟環境，若能吸引外資來港投資，失業率及經濟將會好轉，預計樓市於今年底至明年初逐步復甦。

然而，香港樓市確實在逐步向下，中原地產研究部高級聯席董事楊明儀估計，8月份整體樓宇買賣合約登記（包括住宅、車位及工商舖物業）有4,800宗及350億元，將較7月下跌8.8%及18%。撤辣效應消退，銀行收緊按揭審批，加上市場觀望減息，買家入市步伐明顯減慢，故料8月數字將跌破5,000宗，宗數及金額將為今年2月後近6個月新低。

瑞銀促准用MPF租樓置業 雖然不少人憧憬減息帶來新景象，但有金融界人士指出，減息不代表資金會返回市場，政府以政策協助，是責無旁貸。其中瑞銀的研究報告認為，港府樓市政策可以放寬的空間，甚至較內地政府來得大。例如10月的政府施政報告，可以提出放寬強制性公積金（MPF）供人們買賣或租樓之用；另外，政府的新資本投資者入境計劃，亦可以擴大可供投資產品至住宅物業，俱是可行的做法。

整體樓宇買賣合約登記統計 本港銀行業一旦被下調信貸評級影響