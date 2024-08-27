產經

免樓市更悲 港無意重推勾地

樓市撤辣效用曇花一現，樓價近期持續向下。（資料圖片） 樓市撤辣效用曇花一現，樓價近期持續向下。（資料圖片）
樓市撤辣效用曇花一現，樓價近期持續向下。（資料圖片）
憂發展商取態保守 地皮無人吼
香港地產業長時間低迷，但政府明言無意恢復曾經行之有效的勾地制度。發展局局長甯漢豪昨日表示，政府透過賣地表賣地具調節作用，強調提供土地的決心和穩定性一定要在政府手上，目前無意恢復勾地制度，因為將主動權放給市場，發展商取態如果變得保守及不勾地的話，外界對市場的看法會很悲情。市場人士指出，上述言論掩飾政府不願賤賣土地的意圖，而10月政府施政報告或以前若沒有更多有效的救樓市措施的話，樓市將會每況愈下。
甯漢豪解釋，若私人土地來源足夠，政府就不用推那麼多地皮。今個財政年度賣地表有8幅住宅地，首兩季分別推出沙田小瀝源地皮招標，而過去3個財政年度，賣地表的土地也沒有全數推售。雖然賣地收入減少影響庫房收入，但她稱，政府不能只顧賣地收入，須考慮市況及評估發展商的出價意欲，並要小心流標或入標價與市場評估有距離，盡可能不要對當區樓價造成過大衝擊。
資深財經專家林一鳴不同意其言論，認為近年香港政府財政赤字高企，當然希望靠賣地增加收入，「但大家眼見的實情，卻是目前香港地產市道非常低迷，發展商拿地審慎，導致政府賣地出現多次流標，甚至零標書」。實情是政府擔心，「如果推出土地太多但賣不出去，就會非常難看，而不是因為私人土地來源足夠」。至於勾地表，他也認同目前確不宜重推，因為「樓市低迷，發展商根本沒有意欲買地，如果重推勾地制度，但結果卻是沒有人勾地，推來做乜？」
今月樓宇買賣額看跌18%
香港地產建設商會執行委員會主席梁志堅亦有相似的看法，認為市況淡靜，不少發展商還有充裕餘貨可供銷售，故現階段投地取態較審慎保守；相信規模較小的土地仍有市場，惟大型發展項目即使推出，最終沒有發展商出價競投，反而會帶來負面影響。
梁指出，個人對後市仍然樂觀，政府致力改善經濟環境，若能吸引外資來港投資，失業率及經濟將會好轉，預計樓市於今年底至明年初逐步復甦。
然而，香港樓市確實在逐步向下，中原地產研究部高級聯席董事楊明儀估計，8月份整體樓宇買賣合約登記（包括住宅、車位及工商舖物業）有4,800宗及350億元，將較7月下跌8.8%及18%。撤辣效應消退，銀行收緊按揭審批，加上市場觀望減息，買家入市步伐明顯減慢，故料8月數字將跌破5,000宗，宗數及金額將為今年2月後近6個月新低。
瑞銀促准用MPF租樓置業
雖然不少人憧憬減息帶來新景象，但有金融界人士指出，減息不代表資金會返回市場，政府以政策協助，是責無旁貸。其中瑞銀的研究報告認為，港府樓市政策可以放寬的空間，甚至較內地政府來得大。例如10月的政府施政報告，可以提出放寬強制性公積金（MPF）供人們買賣或租樓之用；另外，政府的新資本投資者入境計劃，亦可以擴大可供投資產品至住宅物業，俱是可行的做法。
整體樓宇買賣合約登記統計整體樓宇買賣合約登記統計
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本港銀行業一旦被下調信貸評級影響本港銀行業一旦被下調信貸評級影響
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