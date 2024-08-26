產經

股市估市：港股下月現變局機會大

相較前一星期，港股上周的盤整格局更趨明顯，恒生指數的波動區間集中在17,300至17,600點之間。各板塊中，能源、金融、電訊及公用事業等均見資金流入，惟醫療、消費、房地產等見資金流出。
展望本星期，整體港股似乎仍欠缺明顯催化劑，預料會維持高位整固的走勢，如可進一步向上突破17,700點水平，整體後向可進一步看俏。然而，投資者務須留意，市場對美國聯儲局息口預期的變化，而整體大市在9月份出現變局的機會仍然相對較大。
載通具長線投資價值
選股策略方面，投資者在第三季、第四季，可多留意公用類及收息類股份。載通國際(00062)主要在香港從事專營巴士及非專營公共交通服務，以及物業持有與發展。公司大股東為新鴻基地產(00016)，持有43.83%股權。各業務當中，專營巴士為核心業務，佔其總營業額近96%，其最為人知的巴士品牌為「九龍巴士」，亦為香港市民最常見及最常用的交通工具之一。
集團上半年營業額增長6.8%至40.64億元；純利1.2億元，按年跌約一成；九龍巴士上半年業績轉虧為盈，稅後盈利2,190萬元，車費收入增加5.7%至34.4億元，而期內成本僅增2.1%至35.91億元，反映集團在成本控制上表現理想。而受惠於前往港珠澳大橋及機場之乘客增加，龍運巴士之稅後盈利增加5.7倍至2,150萬元。
整體而言，可以見到集團之業務已漸漸擺脫疫情之負面影響，並回復平穩。透過未來持續增加電動巴士的比例，以及更好地利用巴士車廠外牆廣告等方式開源節流，業績可望持續改善。
集團過去幾年的派息紀錄並不平穩，是次並無派發中期息，亦令股價急跌，然而股息乃基於業績，既然今年業績有好轉之勢，全年派息應不會太差，以去年派息0.8元及上周五收市價8.28元計，股息率達9.6厘，趁其股價喘穩，載通實有長線留意價值。
艾德金融執行董事 陳政深（作者為證監會註冊持牌人士，並無持有相關股份權益）
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