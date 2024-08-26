匯通天下：美匯料反彈 低吸澳元英鎊日圓

英鎊兌美元由8月12日提及可開始留意後，已經上升近2.7%，升幅冠絕七大工業國集團（G7）貨幣，而日前公布的英國最新服務業採購經理指數（PMI）比預期好，並繼續處於擴張區域，令英鎊上周五在美元回升近0.5%下仍可保持不變。英國經濟前景或繼續利好早前提及的沽歐元買英鎊策略，歐元兌英鎊已跌穿0.85水平，過去一周跌近0.8%，料會下試0.84。

經濟堪憂或推動避險需求 美匯指數上周四亦由低位101.09回升至最高101.63。資料顯示，看淡美元情緒增加，悲觀程度為2021年5月以來最高，主要由實貨資金增持美元短倉推動。上周公布的2023年4月至2024年3月非農新增職位修訂數字大幅下修81.8萬個，雖然較預期弱的美國就業數字增加市場減息預期，但若焦點轉向擔憂美國經濟放緩，加上環球製造業PMI最近跌至收縮區間，反映全球經濟增長或不如早前預計般樂觀，有可能刺激避險需求而推升美元。

另方面，大選對美元的利好作用有望在短期內開始加強，市場目前對民主黨候選人賀錦麗當選的樂觀情緒或已見頂，正如拜登退選前，市場對共和黨的特朗普選情較一面倒樂觀。隨着9月10日候選人辯論臨近，美國大選重新成為主要焦點的機會大。若選情維持緊張，市場可能傾向部署特朗普勝選，有利美元短期走勢。

往績跌至200周線明顯回揚 美匯指數主要支持位為2023至2024年低位及200周平均線約100.3至100.82，自2018年以來，指數跌至200周線皆明顯回升。若美匯一如預期回升至104中值，投資者或可在現水平沽出歐元，其短線或下試1.07美元，預期最壞情況在接近美國大選前跌到1.03低位，並可趁美元回升低吸澳元、日圓及英鎊。

花旗銀行投資策略及資產配置主管 廖嘉豪