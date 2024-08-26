簡訊一覽
●山東鳳祥(09977)今年上半年收入按年升8.92%至26.54億元（人民幣‧下同），期內銷量升，但毛利率按年跌2.7個百分點至8.9%，純利按年跌26.79%至6,009.4萬元，不計入生物資產公允值調整的利潤也按年跌17.1%至5,951.1萬元，不派中期息。
●首程控股(00697)上半年收入按年升55.23%至5.35億元，但純利按年減少14.06%至2.6億元，中期股息每股2.86仙。
●青島控股(00499)預期上半年虧損約1,400萬元人民幣，按年收窄約55%，主要是投資物業公允價值無進一步下跌，及收入按年增長。
●中手游(00302)發盈警，估計上半年淨虧損不多於2.43億元人民幣，按年轉蝕，主要由於非經營性質的其他收入及收益按年減少、確認部分尚未上線遊戲的預付版權金減值撥備入帳，以及新遊戲上線延期。惟公司預期，下半年隨着多款新遊戲上線並產生收益，經營業績將改善。
●先施(00244)發盈警，預告上半年虧損2,600萬至2,800萬元，按年擴大48.57至60%，指本港消費力疲弱，零售商競爭激烈，要加碼推廣活動和減價促銷。
●創夢天地(01119)旗下深圳市創夢天地科技與沙特電競聯合會（SEF）訂立諒解備忘錄，於沙特阿拉伯電競合作，包括市場營銷、職業聯賽、教育培訓和遊戲社區發展等，集團擬在沙特首都利雅得設立中東業務總部。
●浙江世寶(01057)上半年收入按年升54.73%至11.26億元（人民幣‧下同），純利增2.37倍至6,688.77萬元，不派息。
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