華牛奶供應自主威脅外商

以前讀美國1930年代大蕭條印象較深刻的無疑包括「奶農倒奶」，中國牛奶產能過剩卻是當前不爭事實，原來牛奶與高科技產品都是國家要保障自主供應的物資。荷蘭合作銀行（Radobank）指，中國過去幾年推動牛奶供應自主的成績「傲人」，現已達1,100萬噸（相當於127萬噸全脂奶粉），如是者，全脂奶粉進口由2018至2022年的年均67萬噸，急降至2023年的43萬噸。

新西蘭增牛油芝士出口 新西蘭對此應該別有一番滋味。該國奶製品貿易佔全球超過25%，7月底止12個月「奶粉、牛油及芝士」就佔商品出口貨值逾27%。荷合表示，中國需求下降會引發骨牌效應，首先激發全球出口競爭加劇，之後威脅新西蘭主要出口商品—全脂奶粉，現時正急於為大約15萬噸、相當於6%的牛奶產量尋找別的買家，並相信中國加緊保障奶製品供應自主的國策或使其他國家倣效。

事實上，新西蘭也在調整策略，增加牛油和芝士出口，過去兩年又大幅增加對阿爾及利亞的出口，但動了歐洲的奶酪。乳業巨頭恆天然（Fonterra）也是靠忌廉等餐飲及消費產品業務的增長，抵銷原奶部門的影響。

內蒙古等10省鮮乳跌價 農業農村部上周公布，8月第3周，內蒙古及河北等10個主產省份生鮮乳平均價格為每公斤3.21元人民幣，按年下跌14.6%，反映跌勢未止。東興證券認為，就算今年上半年下游乳企與上游養殖企業一起去產能，整體需求仍偏弱，奶製品今年下半年銷售額按年增速改善一部分來自基數較低，售價能否轉勢還看經濟和消費恢復進度。