內需弱 乳業銷售走樣

中國品牌搶市佔 益力多華銷量11年低 益力多製造商養樂多本社股價去年4月破頂後持續下跌，累計跌幅最多達47.11%，表現跟日經平均指數南轅北轍。該企上季亞洲及大洋洲分部溢利按年瀉45.88%，跌幅遠超日本的5.79%，補充資料驚見益力多內地銷量上半年進一步跌至11年新低，跟2018年高峰時日賣逾700萬支勁縮四成。養樂多本社歸因於中國經濟復甦和消費不振，內地品牌競爭力愈來愈強亦有一定關係。

也許港人不會對此感到奇怪，因為港人也愈來愈少喝，益力多上半年香港日均銷量僅29萬支，按年跌12.38%，跟10年前相比「腰斬」51.82%。

巧合的是，內地乳業龍頭伊利2023年年報12次提及「益生菌」，比過去幾年明顯增加，如「持續探索益生菌的創新技術研究……動物雙歧桿菌乳亞種BL-99緩解功能性消化不良症狀的研究成果在全球頂級科技期刊中發表……副乾酪乳桿菌K56已應用在（益力多對手）每益添、暢意100%等產品中」。

所謂「第一名」擺明是益力多，4款產品去年均位列內地「乳酸菌飲料20大SKU」，市場份額加起來尚有兩成，港人熟悉不過的100毫升原味5支裝，市場份額縮1.62個百分點後仍有13.29%，超過蒙牛所有上榜產品。然而，真正贏家可能不是蒙牛，而是伊利，市場份額飆2.65個百分點至5.06%，「暢意100%」上榜後霸佔2%市場份額，難怪年報大談益生菌。

蒙牛伊利液態奶生意僅微升 不過，由於蒙牛和伊利都把對標益力多的產品歸入收入最大的「液態奶」，跟「蒙牛」、「特侖蘇」、「金典」等共冶一爐，其增長不易被看見，況且兩企液態奶分部去年營業額增速僅回升至4.85%及0.72%，益生菌飲品對業績的推動恐怕有限。建銀國際下調蒙牛評級至「中性」、目標價至13.2元時便預計，蒙牛液態奶收入今年會倒退3.51%，到2026年也未能恢復2023年的水平。

正如蒙牛所說「中國乳業進入穩定增長期」，荷蘭合作銀行（Radobank）估計，中國到2032年為止，每年奶類需求平均增長率只有2.4%，競爭激烈可想而知。作為參考，日本乳業巨頭明治表示，難免與其他同業打減價戰，經濟也不會一下子回復景氣，次季由於整頓銷售渠道，復甦計劃尚未完成，賣向一般市面的牛奶和乳酪收入和盈利倒退。

仿同業推產品 轉勢難料 回到養樂多本社，該企為扭轉劣勢，早前跟隨蒙牛等對手，首度推出原味以外的產品—蜜桃味。晨星指，內地銷量跌幅已因而收窄，但之後的復甦步伐很視乎關鍵市場實際工資增長，予每股公允值3,800日圓，比上周五收市高25.66%。

然而，眾所周知，養樂多本社多年來基本上只靠益力多縱橫天下，晨星對其評語之一是「護城河窄」（抵禦競爭能力低）。日本獨立投資顧問機構燕子（Tsubame）亦認為，養樂多本社股價低迷原因除了中國業務下滑，就是3年前在日本推出「益力多1000」大熱卻沒有足夠產量應市，遭對手推出同樣宣稱「改善睡眠質素」的產品搶生意。

益力多內地銷量持續下跌 2023年內地乳酸菌飲品比併