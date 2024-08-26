喜利得撐建築業明年好轉

住宅樓市不濟，風險正向上游行業傳導，本月先後有大型發展商暫緩建築項目，以及建築師商會去信發展局，闡述目前業界已達「掙扎求存的臨界點」。身兼結構工程師的喜利得（Hilti）總經理梁瀚恩認為，建築業界低迷情況或延續至明年上半年，然而隨着政府造地、發展商成本減省，以及未來減息，相信明年下半年「同期應該會向上」。

研新工具推自動化省人力 他說：「我哋不至於太悲觀，因為唔係以前未見過」，香港的好處是供求很容易在市場反映，目前顯然是發展商「未計掂數」。他形容整個行業正處於「轉彎位」，需要時間去適應一個新的地價和建築成本，包括等待政府造地和基建帶動經濟。

另外，「成日話香港人工貴，有無方法用少啲工人先？」梁表示，香港和全球建築業面對有關工人的問題，包括新人不願意入行，以及工人隨年月老化。而涉及人力的工序，牽涉手藝的傳承，這將導致工人的手藝流失。所以公司努力設計軟件和推出新機器，務求工序自動化，減省人力。

對於近年利息高企，他注意到發展商、判頭對現金流的敏感度提高，包括每月要出糧，物料成本等現金流，「唔係判頭損益表有問題，而係轉唔到身」。故喜利得在大約4年前，重新推出租機服務。在全球，喜利得以提供建築業螺絲和相關手動工具聞名。在香港的分公司，約60%收入來自螺絲供應，約30%來自出售機器，僅約10%收入來自租機服務。

據了解，該公司現時租機約有500個客戶，其中在啟德體育園工程，約一半的判頭都使用該公司的租機服務。每月分攤工具的使用成本，對判頭來說，長租工具兩、3年可以節省約30%成本。在機器循環使用之下，可減少工程完成後工具被閒置和被丟棄的浪費，單單上述啟德項目的租機服務，估計可為整個工程項目減省180棵樹的碳排放。