平保看好壽險健康險業務

攻分紅險業務助減成本 內地由9月1日起再降保險保證回報上限至2.5厘，付欣說，預期整個行業在該背景下從傳統險往分紅險轉型，同時轉型有助集團降低負債成本，對行業及公司均為好事。集團已為轉型做好準備，逾60%代理人屬年資較長，對銷售分紅險方面有豐厚經驗；同時，目前分紅險的演示利率超過3厘，因此認為較具吸引力，目標明年新業務價值逾50%的貢獻來自分紅險。

不為美減息改投資策略 上半年，平保股東應佔經營溢利784.82億元人民幣，按年下跌0.59%。她表示，壽險、產險和銀行3大業務板塊的利潤佔比非常高，均超過90%以上；該等業務在上半年已經增長1.7%，認為該趨勢在全年能夠持續，對今年營業利潤的良好發展趨勢有信心。

美國減息在即，被問及平保會否更改投資策略時，她稱，集團多年來的策略都是「價值投資，穿越周期」，形容保持穩健、穩定、跨周期十分重要，不會因為利率調整而改變。不過，預期減息利好資本和債券市場，上半年配置長年期的固定收益債券，並新增高分紅收益的港股為主，認為從成本的角度上具有優勢；目前股票佔全部險資約10%左右。

內地目前經濟復甦乏力，但她認為，經濟下行周期反而會促進投保意欲，觀乎整個內地保險市場，例如重危疾保險此類「可買可不買」的產品需求會有所下降，但保險產品本身的投資回報相對於整個市場的理財產品具有競爭力。