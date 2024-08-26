平保看好壽險健康險業務
中國平安(02318)今年上半年壽險及健康險業務的新業務價值（NBV）按年增長約11%，增幅低過去年同期的45%。集團副總經理付欣接受訪問時指出，去年第二季內地監管當局下調保證利率至3厘，使整個保險行業受去年高基數效應影響，惟該企已經連續6季按季取得雙位數增長，認為取得不錯的可持續性；從目前的月度銷售數據評估，有信心維持上半年新業務價值的增長動力。
攻分紅險業務助減成本
內地由9月1日起再降保險保證回報上限至2.5厘，付欣說，預期整個行業在該背景下從傳統險往分紅險轉型，同時轉型有助集團降低負債成本，對行業及公司均為好事。集團已為轉型做好準備，逾60%代理人屬年資較長，對銷售分紅險方面有豐厚經驗；同時，目前分紅險的演示利率超過3厘，因此認為較具吸引力，目標明年新業務價值逾50%的貢獻來自分紅險。
不為美減息改投資策略
上半年，平保股東應佔經營溢利784.82億元人民幣，按年下跌0.59%。她表示，壽險、產險和銀行3大業務板塊的利潤佔比非常高，均超過90%以上；該等業務在上半年已經增長1.7%，認為該趨勢在全年能夠持續，對今年營業利潤的良好發展趨勢有信心。
美國減息在即，被問及平保會否更改投資策略時，她稱，集團多年來的策略都是「價值投資，穿越周期」，形容保持穩健、穩定、跨周期十分重要，不會因為利率調整而改變。不過，預期減息利好資本和債券市場，上半年配置長年期的固定收益債券，並新增高分紅收益的港股為主，認為從成本的角度上具有優勢；目前股票佔全部險資約10%左右。
平保旗下的平安資產管理早前減持滙豐控股(00005)，暫時有披露的是持股量由8.08%降至7.98%，付欣稱，減持原因僅為平安資管就平保的險資資產配置，按市況對個股倉位的變動而已。
內地目前經濟復甦乏力，但她認為，經濟下行周期反而會促進投保意欲，觀乎整個內地保險市場，例如重危疾保險此類「可買可不買」的產品需求會有所下降，但保險產品本身的投資回報相對於整個市場的理財產品具有競爭力。
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