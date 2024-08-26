獨董新規獲多個機構支持 望提升港股地位

為進一步完善企業管治，香港聯交所擬規定獨立非執行董事任期最多9年，並最多兼任6家上市公司董事等條例作市場諮詢。諮詢已於8月16日結束，獲多個機構投資者組織支持，其中，香港投資基金公會（HKIFA）直言，即使引入全套建議，亦只是「追落後」，而落實建議對提升香港股票市場地位、可投資性和流動性至關重要，促請港交所盡早落實。

籲首席獨董設輪換制 市場最關注的建議可歸納為獨董任期、兼任公司數目限制，以及設立首席獨董。HKIFA提到，獨董9年任期上限是國際廣為接受及沿用，能確保董事會獨立性、專業和新血替換。即使有聲音認為有關標準不應直接套用在香港，但港府及法定組織一直以「六年任期」和「六會限制」，並行之有效，認為上市公司可以走得更前。

翻查資料，南韓、內地等亞太地區，獨董以6年為上限，新加坡則為9年。HKIFA多年來一直倡議將委任首席獨董制度化，只是上市公司提出不少理由加以反對，包括外界憂慮造成獨董分階級，認為可以透過輪換機制或讓兩名獨董共同擔任作為解決方法。

HKIFA提到，對於基金經理來說，能夠接觸獨董對於他們履行管治職能十分重要，因獨董可以就董事會的運作提供獨立觀點，並確保少數股東的聲音在董事會討論中得到反映，特別是處理存在利益衝突的議題。

該公司坦言，明白要實施有關建議，上市公司有不少工作，但不應構成窒礙提升企業管治水平的理由，而且有關建議措施可以在其他國際金融中心實施，反問為何在香港推行就如此困難，若建議未能完全獲採納，有效性將大打折扣，維持現狀只會拉闊香港與其他市場的差距。

宜准評估主席表現 另外，會員在全球管理資產逾40萬億美元的亞洲公司治理協會（ACGA）大致同意諮詢文件的5個目標及主要建議，認為落實諮詢建議有助提升香港的公司治理排名，而投資者已準備就緒迎接變化，同時讚揚港交所主動推動企業管治。

ACGA認為，現時是為獨董兼任公司數目設上限的時機，6個職位限制已較其他市場為寬鬆。至於首席獨董制，最重要是能夠促進獨董、董事會和股東之間加強溝通，又建議聯交所擴大首席獨董事的職權範圍，以涵蓋董事會主席面臨利益衝突的情況，例如評估主席的表現和繼任計劃。