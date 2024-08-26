上市公司董事會 單性別3年減半

她坦言，3年前統計單一性別董事的公司時，對結果頗為驚訝，當時與上市公司、投資者溝通，大家有共識須結束有關情況，因不利公司可持續發展，「不止監管機構想，市場都有共識想推行」，為此感到鼓舞。

港交所自2013年起引入有關董事會多元化的規定，2019年起要求上市公司披露董事會成員多元化政策，至2021年要求所有上市公司董事局不能是單一性別，設3年過渡期，成為全球首間推動結束單一性別董事會的交易所。

有女董事企業佔比增至85% 伍氏指，截至今年6月底，逾2,600間上市公司中，有女性董事的公司佔比達85%，較2021年檢討規例前的70%，大幅增15個百分點，反映推動性別多元化上成效顯著。同時，正密切關注尚未達標公司，也向其了解其計劃如何，有部分公司反映實踐需時，已陸續進行有關工作，有信心會在年底完成。

她提到，市場上不乏有志擔任獨董的人士，而港交所在過去3年，提供更多的董事培訓工作，包括今年推出「董事會多元匯」（Board Diversity Hub）專頁，載有相關規例及執行明細，亦載有「女性董事分享」（GetOnBoard）系列的短片、董事教育和培訓等實用資訊，以培養新的董事人選，強調「最緊要對公司好，不希望企業為換而換，要找到合適人選」。

倡獨董坐正前任其他職位 她建議，企業在任命獨董前，潛在的董事人選可以先在公司的內部委員會任職，以提升雙方對彼此的了解，雙方均認為合適後，「再坐正」。

她又指，推動董事會多元化非一朝一夕的事，明白不同行業、企業在不同工作環境下，要實踐性別多元化及共融有不同挑戰，上市公司在執行上需要支援。港交所會積極做好支援及建議工作，以助上市公司將理念化成行動，期望能與上市公司在過程中一起成長，並為董事及企業作配對，又認為香港市場參與者的創新思維及融通是大優勢，能貼合市場的發展。

港交所高管團隊女性達1/3 至於港交所自身方面，伍潔鏇認為，交易所一直以身作則，從多方面積極推動多元和包容的企業文化，現時高級管理團隊中有三分之一是女性，較金融業女性佔比平均數的19.1%為高，而目前董事會也無一位成員任期長於9年。