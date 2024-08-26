融地千億債逾期 恐被Call Loan

違約金額最多的是非銀行金融機構貸款，其次是銀行，各涉715.98億元和192.27億元。融地稱，正積極與金融機構等溝通，制訂和落實解決方案。

上交所譴責海航陳峰 另邊廂，內媒引述萬達集團的人士，指早前有謂萬達出售杭州拱墅區萬達廣場的消息不實。

融創和萬達早年熱衷四處併購，同期還有海航集團。上交所近日對海航集團及有關責任人予以紀律處分，公開譴責時任董事長陳峰，並公開認定他終身不適合擔任證券發行人董事、監事、高級管理人員。

該所稱，經調查，海航集團於2018至2020年期間組織和指使多家公司未按規定披露非經營性關聯交易，涉事公司於2018至2020年被關聯方佔用資金餘額由82.85億元飆至550.12億元，2020年7月之後發生非經營性關聯交易314.57億元，只是應海航集團要求和安排，均無商業實質，屬資金佔用。此外，海航集團又組織和指使6家公司未按規定披露關聯擔保，金額也是愈來愈高。