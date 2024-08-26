新iPhone及AI功能望下月登場

消息指，蘋果公司（Apple Inc.）將於9月10日（周二）舉行發布會，推出新一代的iPhone 16、AirPods及Apple Watch。其中，iPhone 16 Pro機型將配備更大屏幕和新的相機功能，例如用於拍照的專用按鈕。而備受期待的Apple Intelligence人工智能（AI）工具，亦可能會正式開放。

Apple近幾季手機和穿戴式裝置銷售偏弱，因此今次發布會尤關重要。新款iPhone 16將於9月20日正式開始派貨，這意味有部分收入將計入截至9月底止的季度，而更多銷售收入將在下個季度入帳。

耳機智能錶或推新版本 除了iPhone外，穿戴式裝置亦會有更新，包括真無線藍牙耳機AirPods產品線，推出新的低階和中階版本。至於Apple Watch Series 10型號將會變得更薄，但屏幕更大。該公司還計劃在今年稍後開始將其Mac電腦過渡到M4處理器晶片，但Mac通常要到iPhone發布後大約一個月才會發布。

另外，由華為分家獨立營運的手機品牌公司、正籌備在深圳上市的榮耀（HONOR）證實，獲得內地最大電訊公司的投資，惟未有透露具體投資金額與股權佔比。