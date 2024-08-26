發CB或攤薄股權 聯想︰盈利增長可抵

首席財務官黃偉明曾稱，聯想視Alat為長期股東及合作夥伴，沙特亦冀借聯想的一條龍技術，包括在當地建立數據中心，將經濟由石油主導朝向科技主導。他又稱，中東地區現時收入佔比約2%，冀藉此將中東和非洲（MEA）的收入佔比於未來5年內升至10%，又料中東是繼中國、墨西哥後聯想第3個全球供應鏈中心，首階段會在沙特投資2.5億美元，冀生產總部可在12個月內投產。

就外界關心的攤薄問題，副首席財務官鄭孝明稱，認股權證會衍生出每年不多於2%的攤薄效應，又強調董事長楊元慶雖確認認購19.1%的認股權證，但非如外界認為般免費，因每份1.43元，初始行使價每股12.31元，加起來13.74元，屬聯想股價逾20年高位。

可省逾億美元利息 他又指，CB及認股權證的發行可節省逾億美元利息開支，交易有利聯想每股盈利，對股東帶來增值效應。一旦上述CB的認股權及認股權證悉數行使，相當於發行股本多約17%。

鄭、黃表示，聯想團隊半年前遠赴中東，當時洽談的合作方式並非發行CB，但了解到沙特是作長線投資，才敲定以發行CB為本。

另外，內媒報道，聯想預告9月5日，即柏林國際廣播展（IFA）開幕前一天舉行特別活動展示突破性的人工智能電腦（AI PC）等新品、「展示一款前所未有的產品」。該公司計劃在IFA展示ThinkPad、ThinkBook、Yoga等產品的新功能。