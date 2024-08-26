美團上季料多賺逾32％ 新業務虧損縮

太二內地同店銷售挫 內地堂食的生意慘淡，就以連鎖酸菜魚餐廳「太二」為例，上半年內地分店的翻枱率由4.2下跌至3.7，主要是「嚴峻的外部環境導致客流量減少」，並且因為市場狀況及行業競爭等，調整餐牌和菜式售價，導致顧客人均消費按年下降近一成。期末分店按年增加118家（23.79%）帶來的只是收入按年上升2.73%，以及內地同店銷售按年挫15.46%。

外賣業務交易總額看升8% 九毛九的例子反映就算經濟欠佳，外賣生意未必太差。高盛估計，上季美團GTV按年仍有8%增長，更估到店業務的GTV按年增長39%，預期核心本地商業的經營溢利按年升8.56%至120.92億元，但經營溢利率按年跌約1.5個百分點至20.2%，好在新業務的經營虧損有望縮減六成。

摩根士丹利估計，美團上季收入按年升近20%，經調整純利按年升逾44%，並預料核心本地商業經營溢利按年升近15%，經營溢利率維持21%以上，而新業務收入按年升約24%，營運虧損按年縮近62%。

另外，美團首席執行官王興日前發表題為《公司組織繼續迭代》的內部郵件，把SaaS（軟件即服務）、騎行和充電寶等合併為「軟硬件服務」、把快驢、小象、優選等業務合併為「食雜零售」，境外業務正式更名為Keeta，為今年第5次架構調整。以上新業務組合的負責人會直接向王興匯報。分析指，王興是希望透過把公司架構精簡和年輕化，維持市場競爭力。

美團年內股價走勢