中石化半年賺370億 派息僅微增

上季中石化經營溢利按年升4.84%至237.01億元，好過首季，但對列帳盈利貢獻更大的是「投資收益及應佔聯營及合營公司的損益」，按年升1.9倍。該企宣派每股中期息0.146元，按年僅升0.68%，並公布今年起3年派息比率最低65%。

制約中石化經營溢利和派息的是其長期規模佔優的下游業務，煉油經營溢利上半年挫37.55%，次季更轉蝕27.11億元，化工業務也連續3季錄經營虧損，蝕10.2億元，好在按年或按季均收窄。

境內成品油經銷量罕跌 早前石油輸出國組織（OPEC）因應中國需求疲弱，下調今、明兩年全球原油需求增長預測，中石化上半年也見境內成品油經銷量按年跌2.5%，撇除疫情所致下跌，乃2014年以來同期首現倒退。

以油站為主的營銷及分銷分部，上半年經營溢利按年倒退13.67%，次季更按年跌27.27%至65.86億元。公司坦承交通用的「柴油需求疲軟」，首6個月銷量按年跌6.76%，而電動車普及下，汽油銷量按年增長亦只有0.37%。

不過，中石化近年立志做大原油和天然氣開採，上半年油氣產量較5年前高13.53%，其中天然氣多37.5%。上季勘探與開發經營溢利按年升40.68%，上半年多賺14.71%至291.48億元，成賺錢支柱，主要是實現油價以人民幣計按年升約6%，亦見外銷油氣等上游產品於營業額佔比提高。

擬斥440億拓油氣項目 公司今年資本開支預算不變，下半年準備再斥440億元發展油氣項目，並「堅持增儲穩油增氣降本……加大風險勘探與圈閉預探，增加優質規模儲量」。

展望下半年，中石化料國際油價仍將「寬幅震盪」。董事長馬永生稱，境內天然氣和化工產品需求會持續增長，成品油需求「基本保持穩定」，力求降低採購成本，並統籌低成本「油轉化」、差異化「油轉特」（把上游部門所產的原油更多用來生產特色油品和化工品），並降低柴油對汽油生產比例，推進特種產品發展。

中石化成品油需求增長乏力