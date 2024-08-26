環球醞釀減息 難振港股

憂特朗普勝選全面加關稅 亞洲或降利率減風險 美國總統大選年內揭盅，雖然目前未知誰主白宮，但摩根士丹利首席亞洲經濟學家Chetan Ahya拋出共和黨候選人勝選的情景，認為亞洲尚未為特朗普全面加關稅做好準備，部分區內國家的中央銀行或可以靠減息來緩和風險。港股方面，有專家認為，縱然上周美國聯儲局主席鮑威爾放鴿，令減息預期大增，但暫時未看到任何誘因令資金回到香港金融市場，展望本周恒生指數或在悶局之中窄幅上落。

Ahya指出，其中一個風險情景，是新一屆美國政府只對中國加50%關稅，而其他地方保持關稅不變，這對亞洲區的風險屬於可控。原因之一是無論中外企業都有預計美國對華關稅會上升。另從上一個加關稅周期可以看到，非美貨幣貶值，美國進口價格下降，減緩了美國關稅對亞洲國家的衝擊。再者，中國調整其供應鏈後，出口減少對美國的依賴，也降低了美國關稅的相關風險。

可是一旦美國加其他國家10%關稅，他認為將動搖到亞洲多國企業。另外，雖然美國經濟有機會軟着陸，但歐洲和中國不然，也對亞洲國家出口帶來影響。故見到本月新西蘭央行和菲律賓央行分別減息四分之一厘，可能代表兩國採取先發制人的寬鬆幣策行動。他預料，不論是中國人民銀行，或亞洲其他的央行，都會在今年第四季減息。

盤活大市 成交須千二億 展望本周市況，美國聯儲局主席鮑威爾上周五於國際央行年會內預告展開減息周期，令當日美股道指曾飆495點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指，也在周末期間較恒指高水逾110點。不過，香港股票分析師協會副主席郭思治稱，減息雖然令本港企業利息成本紓緩，但與資金返回港股沒有直接關係。

他表示，除非港股每日成交達到1,200億至1,300億元，否則以目前平均都低於800億元的水平，難以盤活市況，料本周恒生指數或在17,500至17,800點窄幅徘徊。另外，以巴衝突在周末期間升溫，他認為可支持油價表現，建議投資者可吸納石油股作長線投資，但不宜短炒。

華推補貼 家電股短線俏 板塊方面，商務部等4部門昨日發布第二輪家電以舊換新實施細則：對個人消費者購買二級及以上能效或水效標準的冰箱、洗衣機、電視、空調、電腦、熱水器、家用爐具、油煙機8類家電產品給予以舊換新補貼，補貼標準為產品最終銷售價格的15%，對購買一級以上能源效率或水效的產品，額外再給予產品最終銷售價格5%的補貼。每位消費者每類產品可補貼一件，每件補助不超過2,000元人民幣。分析認為，家電股和電器店股或可借勢短炒一轉，但政策未能對整體零售消費有長遠影響。

中國人民銀行行長潘功勝重申，今年人行先後3次實施比較重大的貨幣政策調整，精準有力支持經濟回升向好，下一步將加強逆周期和跨周期調節，着力支持穩定預期，提振信心，支持鞏固和增強經濟回升向好態勢，將堅持支持性的貨幣政策立場，引導貨幣信貸合理增長。

恒指年內走勢