券商料恒地最壞時候已過

建銀國際引述恒地管理層表示，公司有意將住宅發展項目存貨改為出租公寓作租賃用途。該行認為，做法可以利用不斷擴大的租金收益率，創造物業重估收益，以及在目前銷售毛利率低迷之下，延遲銷售。考慮到上半年恒地業績大致穩定和積極減債等，建銀國際認為，恒地面對的高利率和高存貨風險經已越過峰值，最壞情況經已完結。