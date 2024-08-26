券商料恒地最壞時候已過
香港樓市調整未完，根據仲量聯行數據，上月一手和二手住宅成交量分別為826伙和2,897伙，總住宅成交量按年和按月下降3.4%和0.7%。樓市疲弱對發展商股價構成壓力，但券商似乎對地產股轉趨樂觀，建銀國際削恒基地產(00012)目標價4%至24元，維持「中性」評級，但稱最壞時刻已過。
建銀國際引述恒地管理層表示，公司有意將住宅發展項目存貨改為出租公寓作租賃用途。該行認為，做法可以利用不斷擴大的租金收益率，創造物業重估收益，以及在目前銷售毛利率低迷之下，延遲銷售。考慮到上半年恒地業績大致穩定和積極減債等，建銀國際認為，恒地面對的高利率和高存貨風險經已越過峰值，最壞情況經已完結。
花旗轉嗌買 上調目標價
另一投行花旗更將恒地評級由「沽售」跳級調升至「買入」，目標價上調35.59%至24元。該行分別調高恒地今年及明年盈利預測9.8%和13.4%，以反映最新物業銷售及毛利率預測，以及對租務收入、中華煤氣(00003)股息貢獻的預測更新，又指隨着美國減息周期臨近，有望放鬆公司的利息支出，加上出售資產及政府收回農地，可帶來額外的現金流入。
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