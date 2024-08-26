美核心PCE通脹或升 歐短期息口續緊

上周五美國聯儲局主席鮑威爾表明即將開始減息，但通脹回落未走完「最後一里路」會制約減息步伐，美國前財長薩默斯同意下月減息，但外界所估兩年後降至3厘成真，他會感到驚訝。經濟師預期，本周五出爐的7月份核心個人消費開支（PCE）物價指數，按年升幅將回升0.1個百分點至2.7%。

與此同時，儘管有傳歐洲央行委員逐漸形成共識下月再減息，歐央行首席經濟學家拉尼表示，歐元區通脹回落到2%並未十拿九穩，短期內息口都要維持緊縮。

美銀憂經濟 看好美債 美國銀行首席投資策略師Michael Hartnett則認為，減息未足以使資金進一步流向美股，並稱美國經濟仍有「硬着陸」風險，許多數據都反映經濟表現正在轉差，減息未必能夠利好股市。

他表示，目前美國勞動力市場低迷，印證他此前「較低的美國國債券孳息率反映出宏觀經濟疲軟」的觀點。聯儲局接下來的減息是出於經濟衰退風險，而不是所謂「軟着陸」。他又指出，製造業採購經理指數（PMI）萎縮、美債孳息曲線長期倒掛，加上全球企業每股盈利增速放緩，均預示經濟變得低迷，因此他仍抱持繼續看好美債的立場。

目前美銀私人銀行客戶股票持倉佔整體資產管理規模（AUM）已達到62%，接近歷史高位，而標普成分企業現金餘額佔資產比例亦跌至8.8%。這意味無論是投資者入市、企業回購的角度來看，都很難憧憬有更多資金入市。

英偉達盈利望飆1.4倍 除了經濟景氣漸衰，歐美龐大債務規模衍生的金融風險亦是一大潛在危機。瑞士財長Karin Keller-Sutter直言，目前歐洲與美國的政府債務規模已是「計時炸彈」，將對瑞士在內的國際金融體系構成威脅，更稱美股本月初一度大跌，正是金融不穩的警告。

本周另一大市場焦點是人工智能（AI）「股王」、無廠半導體公司英偉達（Nvidia）放榜，其業績關乎AI牛市能否延續，對大型科技股之去向有強烈指標作用。

市場平均預期，英偉達上季收入為287.12億美元，按年增長1.12倍；每股盈利0.6美元，按年增長1.43倍。有分析員認為，近期市場對英偉達Blackwell系統需求的憂慮可能被誇大，預期企業繼續加大AI基礎設施的投資，該公司能繼續實現高速增長。

本周環球財金焦點