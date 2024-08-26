花園城銀主盤推拍 嗌260萬低估價18%

樓市仍然疲弱，拍賣場有不少私人住宅以「2字頭」推拍，其中，沙田花園城一個銀主單位，開價260萬元，較銀行估價低近兩成。

環亞物業拍賣本周二將推出約45項物業，當中包括上述屋苑2期雅碧苑低層C室，為銀主盤，實用面積約269方呎，開價260萬元，呎價約9,665元。單位個別銀行網上估價約318萬元，現時推拍價低約58萬元，差幅約18.2%。

同場亦拍賣兩個業主盤，其中，元朗好景樓低層連平台交吉單位，單位實用面積約429方呎，平台面積約1,340方呎，劈價100萬元，減幅約25%，以298萬元翻拍，呎價約6,946元。另一個為新蒲崗萬義大廈高層1室，沒有電梯，現連月租租約，實用面積約480方呎，開拍價298萬元，呎價約6,208元。

瓊山苑每呎$6162起 忠誠拍賣本周三將推出約37項物業，其中，牛池灣居屋瓊山苑C座低層2室，屬業主盤，三房間隔，實用面積約568方呎，於已補價自由市場開價350萬元，呎價約6,162元。該行指，單位暫以每月租金約17,800元短租至今年11月。單位銀行網上估價約430萬元，開價低約80萬元，差幅約18.6%。

場內亦拍賣另類物業。北角南方大廈低層J室的四分之一業權，屬不交吉，不提供樓契，實用面積約375方呎，該部分業權開價28萬元。

黃開基拍賣行同日推拍約20項物業，當中亦有一項另類物業。是次推拍旺角通菜街及旺角道交界的寶安大廈地下D廁所，實用面積僅25方呎，屬業主盤，開價36萬元，平均呎價約14,440元。該物業位於後巷位置，為同類物業市場罕有放盤。