藍籌盤交投縮 第一城貶24%

樓市交投未見突破，代理指出，10大二手屋苑於過去周六、日成交量回落逾8%至11宗，當中不乏大幅蝕賣個案，沙田第一城兩房業主持貨約4年，單位帳面貶值約23.9%。

中原地產指，該批屋苑對上一個周末錄12宗成交，過去兩日略減一宗，期內仍有5個屋苑「捧蛋」，包括鰂魚涌太古城、康怡花園、紅磡黃埔花園、將軍澳新都城及東涌映灣園。

星漣海7年輸779萬 期內沙田第一城錄3宗，為最活躍屋苑之一，惟業主需虧損離場。該行侯惠良表示，上述屋苑19座高層C室，實用面積約327方呎，以425萬元易手，呎價約12,997元。原業主於2020年以約558.8萬元購入單位，現沽貨帳面損失約133.8萬元。

此外，新界半新盤亦「傷亡慘重」，世紀21奇豐莊瑞生表示，馬鞍山星漣海1座低層A室，實用面積約1,199方呎，屬四房海景戶，半個月前才以約1,800萬元放售，終速減約320萬元，以約1,480萬元易手，呎價約12,344元。單位2017年6月一手購入價約2,259.3萬元，至今約7年貶值約779.3萬元，蝕幅約34.5%。

美聯楊浩然表示，大埔天鑽5座高層A室，實用面積約892方呎，三房間隔，減價52萬元，以1,198萬元獲承接，呎價約13,430元。一手業主持貨約4年帳面虧損約161.1萬元。

世紀21白石角盧嘉麟稱，位於沙田九肚的富豪‧山峯一個地下連花園銀主單位，以約3,000萬元售出，呎價約14,677元。成交價較2019年一手價貶值超過3,428萬元，跌價約53.3%，料為項目首宗二手轉讓。