新地擬兩個月港九新界推3盤

海璇II10伙明招標 集團副董事總經理雷霆指出，聯儲局已經發出明確的訊息，減息周期將會開始，對樓市用家及投資者帶來很大動力。集團將會推出的3個樓盤，包括北角海璇II、元朗站The YOHO Hub II兩個現樓項目，以及啟德天璽‧天第1期。

其中，海璇II已於日前公布首份銷售安排，明日起以每日招標及截標形式推售10伙，單位為3座7、8、11、15及16樓的A及B室，實用面積分別1,492方呎及1,155方呎。

FINNIE周三賣次輪 FINNIE發展商當晚加推價單第3號，盡推項目餘下22個單位，包括7伙一房及15伙兩房單位，折實售價507.1萬至914.3萬元，平均呎價約22,741元，該批單位同時落實於周三以先到先得形式發售。

此外，會德豐地產旗下將軍澳日出康城第12B期PARK SEASONS，昨再錄兩宗成交，包括2A座33樓A室，實用面積448方呎，兩房間隔，設開放式廚房，成交價668.5萬元，呎價約14,922元。