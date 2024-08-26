新地擬兩個月港九新界推3盤
市場憧憬美國於下月開始減息，發展商啟動推盤策略，新鴻基地產(00016)未來兩個月港島、九龍、新界3盤齊發。
海璇II10伙明招標
集團副董事總經理雷霆指出，聯儲局已經發出明確的訊息，減息周期將會開始，對樓市用家及投資者帶來很大動力。集團將會推出的3個樓盤，包括北角海璇II、元朗站The YOHO Hub II兩個現樓項目，以及啟德天璽‧天第1期。
其中，海璇II已於日前公布首份銷售安排，明日起以每日招標及截標形式推售10伙，單位為3座7、8、11、15及16樓的A及B室，實用面積分別1,492方呎及1,155方呎。
事實上，新盤市場氣氛已較早前轉旺，市場於過去兩日錄約77宗一手成交，按周反彈約2.5倍。交投主要來自周六首度以價單形發售的宏安地產(01243)鰂魚涌FINNIE，當日推售60伙，並即日沽出47伙，佔可售單位近八成，連同昨日售出一伙，套現逾2.9億元。
FINNIE周三賣次輪
FINNIE發展商當晚加推價單第3號，盡推項目餘下22個單位，包括7伙一房及15伙兩房單位，折實售價507.1萬至914.3萬元，平均呎價約22,741元，該批單位同時落實於周三以先到先得形式發售。
此外，會德豐地產旗下將軍澳日出康城第12B期PARK SEASONS，昨再錄兩宗成交，包括2A座33樓A室，實用面積448方呎，兩房間隔，設開放式廚房，成交價668.5萬元，呎價約14,922元。
該集團與信和置業(00083)等4大發展商合作的西南九龍維港滙系列，於周末兩日售出兩伙，包括昨日售出維港滙I第1座18樓B室，實用面積948方呎，以3,200萬元售出，呎價約33,755元。
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