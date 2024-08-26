新盤撻訂潮勁過去年

共386宗涉額59億超兩成 降價重售單位差價4.4億 樓價持續下瀉，近年「摸頂」購入新盤的買家面對資產貶值，終要棄守離場，令一手市場掀起撻訂潮。今年已錄得逾380宗該類物業的取消交易個案，牽涉的總成交金額逾59億元，較去年全年多出逾兩成。當中約185宗已降價重新售出，大部分差價達七位數，若發展商行使「追討權」，差價累計可逾4.4億元。

據本報統計，截至昨日，今年首8個月共錄約386宗交易後再未有進展或終止買賣合約個案，較去年全年約348宗已多出逾一成。事實上，2022年曾錄得逾530宗撻訂，屬一手銷售新例後的最高紀錄，其中有約277宗來自須拆卸重建的沙田大圍站柏傲莊III。若撇除柏傲莊III個案計，今年撻訂宗數已屬近4年最多。

取消交易有機會被沒收訂金之餘，發展商亦有權追討物業重售跌價的差額損失。歸納今年約386宗撻訂，有約68%已重新售出，包括約185宗屬於降價重售，另外約49宗「力保不失」原價重售。有約30宗逆市下提價重售，部分與成交期有異或「送車位」有關。

7伙重售劈逾500萬 上述降價重售交易，約134宗的差額介乎100萬至499萬元，有7宗甚至劈價500萬元以上重售。涉額最高達3,500萬元，為大鴻輝興業的何文田加多利峯，28樓及29樓複式A室，曾於2019年以8,000萬元雙破頂價獲承接，交易今年3月終止，並在5月以4,500萬元再售出，做價5年跌約44%。集團執行董事曹展康表示，目前仍審視上述撻訂個案，現階段未有採取法律行動。他強調，會就每一宗同類個案先與買家協商，再參考法律意見，才決定會否「追差價」。

樓價跌勢未喘定，發展商大刀闊斧減價清貨。重售後減價幅度最高達51%。建灝地產的屯門上嵐9樓D室一房戶，原於2021年7月以568.79萬元沽出，取消交易後於上月中以289.49萬元再售出，樓價蒸發一半。發展商於截稿前，就會否「追差價」未有回覆。

近一年新盤終止交易統計 今年部分新盤終止交易重售情況 部分終止交易單位今年重售個案