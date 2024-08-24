經濟調整持久戰 梳理風險得及時

針對中小企融資難的情況，金融管理局與銀行公會主動成立專責小組做好支援，強調銀行客戶若準時還款，營業狀況不變，即使抵押品貶值，銀行亦不會貿然Call Loan；又強調3大發鈔行沒改變中小企風險胃納，明顯是派定心丸。不過，諸如此類的舉動，最終能否幫到中小企，還看銀行加快審批的結果和經營環境的改善，若銀行保證兩周內有審批結果原來大多是拒絕申請，或銀行估價嚴重不足，而整體市道繼續走下坡，生意淡薄收入不繼，只怕中小企仍難脫險！

過去，每當經濟周期下跌，銀行出於風險考量，以及要保障存戶的利益，得定時檢視貸款政策，這就是所謂「落雨收遮」，在商業角度看是無可厚非。畢竟，銀行的資本是來自存戶，若貸款政策有誤、風險管理不善，而導致大額呆壞帳撥備，資本嚴重流失，小則銀行股東蒙損，大則銀行出事並引發系統性風險，最終還是要由納稅人來埋單！

今年首季港府宣布遲來的樓市全面撤辣，但支持作用十分短暫，經濟不景下樓價持續下滑。由於這幾年社會運動、新冠疫情、中美博弈、高息環境等多項挑戰，不少中小企不是靠政府的貸款擔保計劃，就是將手持的「磚頭」如私宅、商舖、工廈抵押以換取銀行貸款支持業務經營。可如今貸款抵押品大幅縮水，銀行要求企業客戶提早還款或搬錢補差價，或加按息等，對中小企而言，誠然是一場噩夢。

如今，金管局與銀行公會主動成立融資專責小組，以支援中小企，銀行也擔保不會拖延審批，只要客戶交齊文件，兩周內會有按揭貸款審批結果，務求加快流程。問題是，這一招是否真正能幫助到中小企，取決於銀行審批的態度，若然依舊的從嚴不批，那所謂「兩周」時間只是早點知道申請被拒的結果，無濟於事。即使銀行肯批申請，但估值不足才是核心問題，物業估值差一大截，批出的貸款額度嚴重不足，那同樣無法協助企業安渡難關，則這個專責小組可以發揮的實際作用有限。

港府一直強調，如今香港經濟在轉型，過去香港地價、樓價高昂，住宅供應嚴重不足，全城利益向地產發展商傾斜，大集團壟斷式經營扼殺經濟活力。如今港府放手讓地價、樓價調整，私營房屋供應大減，未來幾年就由公營供應主導。整個香港樓市改變了遊戲規則，引發的資產價格和財富效應變化必然巨大。過度槓桿的大型業者將首當其衝，港府要做的是確保老實幹活的中小企能正常取得融資，在樓價大調整的非常時期，盡量協調銀行與企業，就不同個案加強溝通，期望能達成雙贏，而避免雙輸的局面出現。

天曉得，香港正經歷的產業結構轉型尚會維持多久，所謂「把握機遇應變懂變」，講是動聽，但站在前線面對困難的企業，如啞子吃黃連。任何結構轉型，出發點好，都得因應實際狀況，循序漸進，按部就班推進。長期利益要大洗牌，要安渡破局，才可喜迎新局。善用公帑梳理經濟風險，支持戰略產業加快發展，減低經濟硬着陸的風險，實乃港府的當務之急！