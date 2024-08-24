券商點股：英偉達季績宜聚焦3重點

在人工智能（AI）晶片行業中，英偉達（Nvidia）創新的產品和強勁的業績表現，一直是全球投資者關注的焦點。公司將於本月28日美股收市後公布其2025財年第二季業績。目前市場最新預測，英偉達第二季的總收入將達到287.05億美元，按年增長112.5%；而公司先前發布的業績指引約為280億美元，上下浮動2%。

盈利方面，市場預計每股盈利為0.6美元，按年增長達141.45%。按英偉達周一收市價計算，2025財年預測市盈率為48倍。目前分析師給出的目標價為141.43美元，顯示市場對英偉達股價的上升潛力持樂觀態度。

公司共有4大業務，近年大家最關注的AI業務，屬於「數據中心業務」。分析師預估，英偉達第二季資料中心收入將達249億美元，按年增長141%。若果此業務和總收入的預測皆正確的話，「數據中心業務」的收入比例將進一步升至86.8%，惟對比上一季的84%，佔比提升的速度開始穩定下來。

數據中心已成業務主菜 另一方面，「遊戲業務」的最新收入預測為27.93億美元，此業務對公司總收入的貢獻將進一步從上一季度的10.16%，縮少至單位數的9.72%。英偉達近來進一步讓AI業務覆蓋至個人普通用家的顯示卡上，對「遊戲業務」（顯示卡收入歸類於此）長遠相信將有明顯提升，但過去一季甚至本季來說，將難見作為。

綜合分析，兩項業務尤像「主菜」和「甜品」般，佔據食客（投資者）對一餐中的大部分分數（兩者加起來佔總收入超過95%），只要主菜（數據中心）保持合乎預期的增長，甜品（遊戲業務）不過不失的話，整餐膳食（總收入）在本季成績單是幾乎已經不出任何問題。

由於去年基數較低，3位數的百分比增長實屬意料之內，已充分反映在股價上。所以本次業績，按年增長百分比並非投資者特別需要注意的地方，有3個亮點更值得關注：

注視第三財季收入指引 一、總收入的按季增長。這特別適用於當業績數字超出市場預期一定幅度後的對比，目前市場預測按季增長是10%左右，雙位數的增長能反映近來的潛在增長仍然維持顯著動力。

二、本次財報的毛利率。上一季度為78.4%，管理層在上次的指引中，給出本季的毛利率為74.8%，較上一季下降。不過，由於降幅早已被市場消化，本次關注的反而是毛利率會否超出這範圍內。

三、管理層對第三財季的收入指引。股價反映未來，近年來英偉達如此強勢，與管理層每次業績後給出下一季度指引，顯著高於市場預期有很大的關鍵。若本次指引和此前數次結果一樣，讓市場驚喜，對股價的正面刺激作用亦會較大。

綜合來說，若有興趣炒業績，其股價在130美元或以上水平的值博率稍遜；反之，股價接近120美元甚至117美元較具值博率，宜先等待較佳值博率價位才作投機部署，否則寧可績後再部署。

富途證券香港首席策略師 陸秉鈞（作者為註冊持牌人士，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益）