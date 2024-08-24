帝景酒店申建674伙住宅
香港旅遊業於疫情後困難重重，新鴻基地產(00016)位於荃灣汀九的帝景酒店，兩年前已尋求轉型並獲批全幢改建為私人住宅，發展商最新提出重建方案，計劃興建兩幢分層樓宇，提供674伙。
上述地盤佔地約6.92萬方呎，劃為住宅（乙類）2地帶，要求以地積比率4.85倍，重建兩幢樓高14層及15層的住宅，另設一層地庫。當中提供住宅樓面約31.65萬方呎，另設約8,181方呎非住用面積，提供60個名額的長者日間護理中心，預計項目2028年落成。
資料顯示，該酒店提供688個房間，2022年獲准全幢改裝為私宅，提供661伙。是次重建申請伙數略增13伙，總樓面則維持不變。
牛潭尾地申放寬地積比
此外，元朗牛潭尾新潭路與真善路交界一幅住宅用地，佔地約2.13萬方呎，屬住宅（丁類）地帶，要求將地積比率放寬兩成至0.24倍，建築物業高限由6米增約77.5%至10.65米，興建一幢3層高分層住宅，另設一層地庫停車場、游泳池及會所，總樓面約5,095方呎，提供5個單位。
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