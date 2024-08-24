帝景酒店申建674伙住宅

上述地盤佔地約6.92萬方呎，劃為住宅（乙類）2地帶，要求以地積比率4.85倍，重建兩幢樓高14層及15層的住宅，另設一層地庫。當中提供住宅樓面約31.65萬方呎，另設約8,181方呎非住用面積，提供60個名額的長者日間護理中心，預計項目2028年落成。