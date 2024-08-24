津匯商業部分連車位賣2.4億
近期市場錄多宗大型商用物業成交，其中，馬頭角津匯商業部分連車位等以近2.4億元登記易手，項目早於2020年曾推出市場招標放售。
銅鑼灣地舖11年貶48%
據了解，項目位於九龍城道6至8號及浙江街44號，商業部分為地下至一樓，並連5個廣告位置，以及商業私家車位及電單車位等，舖位門面共闊逾200呎，物業實用面積約1.5萬方呎，約4年前以招標形式推出，當時市值約4.5億元。
另外，銅鑼灣興發街雙號地舖，鄰近永興街，建築面積約800方呎，以約915萬元易手，呎價逾11,400元。
該舖每月租金約42,000元，租金回報率約5.5厘。該舖原業主於2013年以約1,750萬元購入，現時帳面貶值約835萬元，下跌幅度約48%。
核心區街舖租金低迷。消息指，尖沙咀廣東道68號至80號恒利大廈一個單號地舖，建築面積約1,500方呎，市傳以約26萬元租出，較舊有長約租金低近五成。新租客為食肆，為該段街道相隔近20年以來，再次有同類租戶進駐。
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