津匯商業部分連車位賣2.4億

據了解，項目位於九龍城道6至8號及浙江街44號，商業部分為地下至一樓，並連5個廣告位置，以及商業私家車位及電單車位等，舖位門面共闊逾200呎，物業實用面積約1.5萬方呎，約4年前以招標形式推出，當時市值約4.5億元。

核心區街舖租金低迷。消息指，尖沙咀廣東道68號至80號恒利大廈一個單號地舖，建築面積約1,500方呎，市傳以約26萬元租出，較舊有長約租金低近五成。新租客為食肆，為該段街道相隔近20年以來，再次有同類租戶進駐。