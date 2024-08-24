已補價居屋：康山三房賣600萬 平過未補價

樓市氣氛欠佳，港島居屋王康山花園愈賣愈平，已補價自由市場三房戶連錄「6字頭」成交，其中一個只以「齊頭」600萬元易手，平過未補價第二市場水平。

劈130萬 成交呎價萬元 消息稱，單位為1座低層B室，實用面積約592方呎，自由市場叫價約730萬元，最後劈價約130萬元售出，呎價只有約10,135元。代理指出，項目未補價三房售價一般要600多萬元，認為是次做價非常便宜。事實上，屋苑一個同面積三房戶，本月才以約603萬元未補價售出。

此外，利嘉閣吳玉蘭稱，同屋苑4座中層C室，實用面積約592方呎，減價120萬元，亦以660萬元自由市場價成交，呎價約11,149元。上述為本月另一宗「6字頭」低價已補價三房買賣個案。

白表客565萬購福安花園 新界居屋不乏減價買賣，世紀21奇豐莊瑞生指出，馬鞍山福安花園2座中層B室，實用面積約568方呎，放盤一個月減價35萬元，以565萬元已補價易手，呎價約9,947元。