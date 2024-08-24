7新盤214伙周末搶客 FINNIE特色戶先售出
樓市未見好轉，大多數發展商仍靜觀其變，周末兩日有至少7個樓盤推售共約214伙。當中焦點為宏安地產(01243)旗下鰂魚涌FINNIE，今日早上作首輪銷售，以價單形式發售60伙。該盤昨晚率先以招標售出一伙特色單位。
項目最新售出2樓A室，實用面積223方呎，一房套間隔，屬全盤面積最細，外連433方呎平台，成交價611萬元，呎價約27,399元。該盤緊接今日公開發售60伙，涵蓋34伙一房單位及26伙兩房單位，實用面積介乎245至364方呎，折實價428.8萬至854.3萬元，折實呎價介乎17,502至23,470元。
同時，星星地產的元朗雨後，安排於明天起以先到先得形式發售30伙。資料顯示，該盤提供335伙，已累售逾300伙，套現逾18億元。
觀望氛圍籠罩市場，整體一手成交愈見冷清，昨僅錄約5宗交投，過去連續3日市場成交量均低於10宗。五礦地產(00230)發展已屆現樓的油塘蔚藍東岸，以866萬元售出3座27樓D室，實用面積517方呎，為兩房連儲物室間隔，呎價約16,750元。
御半山成交價788萬
新界區方面，新鴻基地產(00016)旗下的屯門御半山，昨售出1B座10樓A室，實用面積468方呎，兩房連儲物室間隔，成交價788.03萬元，呎價約16,838元。
資料顯示，買家可享一籃子回贈，合計可達樓價約32%。若扣減回贈及優惠計，料售價約535萬元及呎價約11,450元。
至於南豐集團的將軍澳日出康城LP10，最新招標售出1B座52樓A室四房戶，實用面積1,604方呎，連一個車位成交價3,260萬元，呎價約20,324元。
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