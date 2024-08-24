7新盤214伙周末搶客 FINNIE特色戶先售出

項目最新售出2樓A室，實用面積223方呎，一房套間隔，屬全盤面積最細，外連433方呎平台，成交價611萬元，呎價約27,399元。該盤緊接今日公開發售60伙，涵蓋34伙一房單位及26伙兩房單位，實用面積介乎245至364方呎，折實價428.8萬至854.3萬元，折實呎價介乎17,502至23,470元。

同時，星星地產的元朗雨後，安排於明天起以先到先得形式發售30伙。資料顯示，該盤提供335伙，已累售逾300伙，套現逾18億元。

資料顯示，買家可享一籃子回贈，合計可達樓價約32%。若扣減回贈及優惠計，料售價約535萬元及呎價約11,450元。

至於南豐集團的將軍澳日出康城LP10，最新招標售出1B座52樓A室四房戶，實用面積1,604方呎，連一個車位成交價3,260萬元，呎價約20,324元。