樓價下滑 半新盤慘

二手指數年內挫近6% 海傲灣5載輸37% 本地二手樓價繼續沉淪，地產代理行一份反映主要屋苑價格走勢的樓價指數，已連跌3周，按周再挫約0.41%，今年已累跌約5.84%。半新盤樓價跌幅比大市更慘烈，油塘海傲灣一個兩房單位以628萬元成交，一手業主購入僅約5年，帳面勁蝕逾37%離場。

中原城市領先指數最新報138.61點，重返2016年9月底的近8年前水平，連挫3周共約1.77%，較撤辣前的低位再跌約3.08%。大型屋苑及中小型單位表現更遜色，樓價指數按周分別跌約0.47%及約0.52%。

分區方面，4區樓價指數3跌一升，港島按周下挫約0.97%至136.61點，創2016年6月中後新低，新界西及新界東按周分別錄約0.94%及約0.4%跌幅。

樓價愈跌愈有，半新盤「蟹貨」湧現。資料顯示，上述為海傲灣1A座高層D室，實用面積約391方呎，2019年一手購入價近1,000萬元，單位以每方呎價約16,061元登記轉手，期內帳面貶值逾370萬元。

藍灣半島三房蝕152萬 西南九龍匯璽海鑽匯一個低層單位，以3,600萬元登記售出，呎價約19,868元，較一手購入價帳面低約22%。

另外，世紀21天生置業凌嘉豪稱，屯門上源6B座低層D室兩房戶，放盤約一年，累減117萬元，同區租客以488萬元承接，呎價約8,889元。原業主於2018年10月購入，約6年帳面貶值約14.7%。

大型屋苑續現損手買賣。世紀21Q動力招潔冰指，小西灣藍灣半島7座中層H室套三房戶，實用面積約565方呎，於去年10月放售，累減200萬元，以738萬元成交，逾5年帳面損失152萬元，呎價約13,062元。消息指，東涌映灣園9座高層兩房戶，售價570萬元，約5年帳蝕約100萬元。

屯門移民盤高位冧36%沽 移民盤錄超低價成交。祥益古文彬表示，屯門彩暉花園C座中層7室套三房單位，同屋苑分支屋庭以380萬元購入，呎價約5,663元，原業主已移居海外，專程回港簽約。據了解，同類型單位2022年曾售600萬元，高位回落約36.7%。

世紀21奇豐莊瑞生指，馬鞍山聽濤雅苑一個特色單位，原業主移民劈價至1,080萬元沽，呎價僅約9,881元。成交價較銀行估價低逾350萬元或約24.8%。

此外，市場再錄買家「縮沙」個案。消息稱，投資者持有的粉嶺花都廣場單位，上月底售410萬元，新買家已撻訂取消交易，現以421萬元重新放售。

二手樓價指數走勢