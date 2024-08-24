簡訊一覽
●中國飛機租賃(01848)今年上半年賺1.31億元，按年減少34.5%；中期息按年減少兩成至每股0.12元。
●中銀航空租賃(02588)全資附屬BOC Aviation（USA）Corporation與邊疆航空訂立協議，BOC Aviation（USA）同意向邊疆航空購買15架空客A320neo飛機並將飛機回租予邊疆航空，計劃於2025年及2026年交付。
●申萬宏源香港(00218)預期，今年上半年未經審核綜合除稅後虧損在3,500萬至4,000萬元之間，按年減虧44至51%。
●珠光控股(01176)預期今年上半年蝕不少於7.5億元，主因項目管理服務收益減少，所錄得投資物業公平值虧損增加，以及包括利息開支及待售物業減值等其他開支大增。
●TCL電子(01070)今年上半年賺6.49億元，按年增長146.45%；不派中期息。
●灣區發展(00737)今年上半年賺2.4億元（人民幣‧下同），按年增長40.1%；中期息每股7.8分。
●螞蟻集團旗下螞蟻數科與內地科技能源企業朗新集團合作，在港完成基於新能源實體資產現實世界資產（RWA）融資，涉資約一億元人民幣。
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