Circle K母企提購7-11或涉國安風險
Circle K便利店加拿大母企Alimentation Couche-Tard（ACT）日前提出，計劃收購7-11便利店母企日本Seven & i，日媒報道指，日本政府將就收購提案會否引致國家安全風險進行審查。
據日本外國交易及貿易法，涉及基建、網絡安全及航空等特定行業的上市公司，接獲外國收購公司多於1%股權的時候，必須通知當局，以防敏感技術外洩，並用於軍事用途。雖然是次收購涉及的便利店業務，並不屬於須申報行業，惟日本財務省要求Seven & i提供收購提案的詳情，包括收購規模及時間，以及外國投資者參與管理程度等，而無論收購要約是友好還是敵意，若當局認為存在國家安全風險，交易可能被阻止，或協議條款有變。
其他日企消息方面，美國投資基金貝恩資本（Bain Capital）據報正推進其支持的日本記憶體企業鎧俠控股（Kioxia），10月重新啟動首次公開招股（IPO）計劃，料集資約5億美元（約39億港元），估值將超過1.5萬億日圓。
軟銀向Sharp注資53億陷僵局
此外，日本軟銀（Softbank）可能對Sharp提供1,000億日圓（約53.52億港元）規模資金，惟談判陷入僵局。據報，軟銀力爭建設面向人工智能（AI）的數據中心，出資方案能夠增強Sharp資本，但對軟銀來說好處不多。正因兩企的主張存在落差，令軟銀今秋動工興建數據中心的計劃添變數。
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