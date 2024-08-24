Circle K母企提購7-11或涉國安風險

據日本外國交易及貿易法，涉及基建、網絡安全及航空等特定行業的上市公司，接獲外國收購公司多於1%股權的時候，必須通知當局，以防敏感技術外洩，並用於軍事用途。雖然是次收購涉及的便利店業務，並不屬於須申報行業，惟日本財務省要求Seven & i提供收購提案的詳情，包括收購規模及時間，以及外國投資者參與管理程度等，而無論收購要約是友好還是敵意，若當局認為存在國家安全風險，交易可能被阻止，或協議條款有變。