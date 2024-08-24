第一太平中期息增14%

以營多即食麵為代表的Indofood，上半年以印尼盾計收入按年升約2%，「麵食部門銷量上升」，溢利貢獻計及印尼盾貶值按年照升22.15%至1.67億美元。

營多所屬部門進帳136億 單看「品牌消費品」分部——印尼藍籌股Indofood CBP，期內受惠原材料成本下降，連同奶製品、零食部門的成績，毛利率按年擴闊1.48個百分點至37.83%，經營溢利按年升25.29%。營多所屬的即食麵部門收入按年升7.79%至27.29萬億印尼盾（約135.95億港元），經營溢利率按年擴0.98個百分點至27.2%。

菲律賓業務方面，基建部門MPIC之溢利貢獻按年升28.12%至1.37億美元，電訊部門PLDT按年升1.9%至7,480萬美元。

拖後腿的是新加坡電力公司FPM Power，溢利貢獻按年跌25.74%至4,730萬美元，原因包括已售電力的非燃料利潤隨電價回穩而下降。

星洲核心通脹跌至2.5% 提到新加坡，7月通脹續為2.4%，撇除私人交通及住宿的核心通脹意外跌至2.5%，為2022年2月後新低。鑑於擁車證和可出租房屋供應逐漸增加，當局相信，私人交通及住宿的通脹會逐漸回落。