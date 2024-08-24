新奧首6月純利跌逾兩成 派息65仙

工程安裝分部毛利瀉46% 期內，受房地產寒冬拖累，素來毛利率高的工程安裝分部，收入按年跌35.11%至18.57億元，毛利按年瀉46%。

內地經濟疲弱，天然氣零售業務收入仍按年升2.97%至300.85億元，毛利按年升7.39%至31.38億元；零售天然氣銷量按年升4.5%至127.1億立方米，其中工商用戶按年升5.35%至95.61億立方米。

公司稱，已透過新的模式和技術應用拓展客源，新增工商戶開口氣量達到每日726萬立方米，為全年目標1,200萬至1,400萬立方米的50%以上。展望下半年，預計零售氣量按年增速加至5%以上，並透過推動價格順導，實現全年天然氣零售毛利增長10%以上。

近年大搞的泛能業務方面，上半年收入按年升17.61%至82.19億元，毛利按年升16.97%至10.68億元，賣電量按年升26.02%；在建項目72個，按年多10個。

另邊廂，減息預期令布蘭特期油昨曾回升1.13%，每桶高見78.1美元，但分析指，原油需求仍有隱憂，ING集團甚至估計，石油輸出國組織及盟國（OPEC+）或取消10月起逐步增產。

儘管國際能源價格波動，新奧稱，中俄東線進口氣按達產計劃增加供應，LNG進口維持增長，中國產供儲銷體系得以持續鞏固。