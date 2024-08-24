金價曾漲逾1% 美倘減息半厘勢掀波動

主要金礦股上半年表現

現貨金昨日在每安士2,500美元關口拉鋸，但美國聯儲局主席鮑威爾說到「夠鐘調整貨幣政策」，買盤瞬即殺到，高見2,517.88美元，漲幅擴至1.33%；現貨白金曾升1.32%，每安士高見956.2美元；現貨銀升勢更強，漲幅迅速擴大到2.76%，每安士高見29.7845美元。

交易員指出，市場觀望美國聯儲局官員於國際央行年會的講話，如聯儲局考慮減息半厘的同時仍會保持謹慎，將加劇金價短期內波動的預期。

紫金半年盈利飆46% 從基本面來看，弱美元與全球經濟前景的不確定，支撐黃金的避險需求。現貨金價支持位在每安士2,470美元，只要不跌破，短期看漲趨勢將繼續有效。如果金價突破2,532美元的紀錄高位，下一目標將指向2,550美元，甚至2,600美元的心理關口。

期內主營金屬量價齊升，礦產銅51.9萬噸、礦產金35.4噸，按年多5.3%和9.5%；整體礦產品毛利率增加5.6個百分點至57.3%。管理層表示，控成本成為年度重點工作，本期公司銅精礦、金精礦銷售成本較去年下半年分別下降8.8%和6.7%。經營活動產生的現金流量淨額204億元，按年增長27.6%。

管理層表示，上半年面對金價高位運行的歷史機遇，集團不斷提升機遇把握的能力。展望下半年，管理層會聚焦4項重點工作，推動全公司增產、增儲、提質、增效。