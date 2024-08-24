日央行：未放棄加息

視乎經濟通脹 財務大臣憂步伐太急損害大 日本央行上月底突然加息，一度觸發套息交易拆倉潮，殺金融市場一個措手不及，市場亦觀望該行下月召開的議息會議，會按兵不動抑或繼續「收水」。市場關注的日央行行長植田和男昨日發言卻相當「騎牆」，既明言會對市場保持高度警惕，又強調若然當地經濟增長和通脹符合預期，不會改變調整寬鬆貨幣政策的立場。昨日日圓兌每美元變動不大，在145至146上落，折合每百日圓兌5.32至5.36港元。

植田和男昨日出席國會聽證會並發表講話，指今個月初市場之所以出現波動，主因市場憂慮美國經濟將現衰退，以及日央行加息繼而令圓匯單邊下跌的局面急速逆轉所致。他又提及，股市自8月中旬以來已經回穩，市場對美國經濟的擔憂有所緩和，暫時未考慮立即出售所持的交易所買賣基金（ETF），因仍需時決定如何處理。

專家估12月才上調 要留意，昨日植田和男言論一度左右日本股市走勢，其中日經平均指數曾下挫157點或0.41%，低見38,053點，收市倒升153點或0.4%，報38,364點。全周計，日經平均指數累升0.79%；東證指數（TOPIX）亦升13點或0.5%，收報2,684點，全周累漲0.23%。

此外，財務大臣鈴木俊一昨日重申，並不樂見外匯市場劇烈波動；又指一旦央行急於實現貨幣政策正常化，恐怕會過度打擊經濟。

瑞穗證券首席交易策略師大森翔央輝指，植田審慎發言，以免引發市場緊張，既不「鴿」亦不「鷹」，態度中立，相信是欲避免任何可能引發市場動盪的行動。

另澳洲國民銀行外匯策略主管Ray Attrill指，植田基本上是在重申他在7月決策會後的論點，故日圓升值很正常。不過，自民黨9月的黨魁選舉，可能引發11月改選眾議院，或意味着下次加息要到12月。

核心CPI連升3個月 此外，日本總務省同日公布當地通脹數據。上月全國整體消費者物價指數（CPI）按年升2.8%，而撇除新鮮食品價格的核心CPI按年上升2.7%，不僅是連續3個月向上，增幅亦是連續28個月高過日央行設定的2%通脹目標。

不過，撇除新鮮食品和能源價格的雙核心CPI，最新按年升幅只有1.9%，是2022年9月以來首次低於2%。按項目劃分，上月能源價格按年漲12%，較對上一個月的升7.7%擴大；住宿費略為降溫，由對上一個月的升19.9%，收窄至升10.3%。

日本核心CPI變化