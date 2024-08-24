中遠海運6個月賺3.8億添派息 股價漲9%

業績公告顯示，中遠海運國際上半年收入有17.52億元，按年升8.16%。其中，佔總收入高達95%的航運服務業，收入有16.67億元，按年上升15.04%，主因塗料分部收入上升，加上今年1月完成收購海寧保險經紀，令來自保險顧問分部的佣金收益上升所致。

該企提及，到目前為止對第三季度的訂單情況表示樂觀。然而，由於今年餘下季度屬乾貨集裝箱行業的傳統淡季，加上11月初美國總統大選結果有可能影響中美關係，並對貿易產生連鎖反應，故綜合而言，管理層難以估計第四季的乾貨集裝箱需求。