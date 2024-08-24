中遠海運6個月賺3.8億添派息 股價漲9%
航運股中遠海運國際(00517)昨日中午公布截至6月底止中期業績，期內純利按年上升15.51%至3.88億元，中期息增加17.77%至26.5仙。該企股價昨日收升9.01%，報3.99元。
業績公告顯示，中遠海運國際上半年收入有17.52億元，按年升8.16%。其中，佔總收入高達95%的航運服務業，收入有16.67億元，按年上升15.04%，主因塗料分部收入上升，加上今年1月完成收購海寧保險經紀，令來自保險顧問分部的佣金收益上升所致。
至於上半年該企毛利錄4.01億元，按年上升17.04%；整體毛利率升兩個百分點至23%。
滙證上調中遠海控目標價
另邊廂，藍籌航運股東方海外(00316)股價走勢於放榜後顯著受壓，昨日收跌7.31%，報106.4元。投行摩根士丹利認為，該股上半年業績及派息符預期，料集團下半年盈利將較上半年有所改善，維持給予「減持」評級，目標價89元。
與此同時，東方海外母企中遠海控(01919)亦將於下周四公布業績，此前滙證發表報告指，中遠海控盈利前景應持續好轉，故上調評級至「中性」，目標價亦由9.5元調高至11.7元，昨日收報10.48元。滙證上調中遠海控2024至2026年的盈利預測最多26%，並料公司可受惠即期運費及合同運費增加，帶動下半年盈利強勢，估計中遠海控海運業務上半年稅前利潤率見19.8%。
勝獅純利增75% 訂單難估計
此外，昨日勝獅貨櫃(00716)公布中期業績，純利1,719.9萬美元，按年升75.93%，每股盈利0.72美仙，派中期息每股3港仙，較去年同期多兩倍。
該企提及，到目前為止對第三季度的訂單情況表示樂觀。然而，由於今年餘下季度屬乾貨集裝箱行業的傳統淡季，加上11月初美國總統大選結果有可能影響中美關係，並對貿易產生連鎖反應，故綜合而言，管理層難以估計第四季的乾貨集裝箱需求。
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