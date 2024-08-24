深高速半年利潤倒退16%

期內營業收入37.56億元，按年減少8.92%，主要是路費收入、特許經營安排下的建造服務收入及工程委託建設服務收入有所減少，至於純利倒退，主要為所持參股公司股權公允價值變動及計提的資產減值損失增加所致。

滬杭甬賺26億不派息 目前，集團投資或經營的收費公路項目共16個，控股權益里程約613公里，主要位於深圳和粵港澳大灣區及經濟較發達地區，正在積極推進外環三期、機荷高速等重大新建、改建及擴建項目的投資建設，以不斷補充優質公路資產。

以各業務分部溢利，期內高速公路按年增18.87%至21.25億元，證券業務按年倒退21.41%至8.03億元；其他收入及損益淨額合共4.46億元，按年大增近4.53倍，主要是匯兌錄淨收益291.4萬元，扭轉去年錄匯兌損失2.09億元的局面，且現貨交易錄淨收益2,929.7萬元，去年同期錄損失3,354.4萬元，另管理費收入及處置資產收益均錄得增長。

值得一提的是，旗下浙商證券期內錄得營業收益28.05億元，按年跌11.2%，反映期間A股市場嚴限融資融券，交投萎縮，旗下證券業務亦受到影響。