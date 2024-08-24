內地拆息全線揚 人幣中間價升勢斷纜

人民幣中間價終止連續4日升勢，官方開出的報價7.1358兌每美元，較上個交易日跌130點子。現貨人民幣方面，在岸價和離岸價早段均於7.14上落。同時間，內地拆息全線上升。

上海銀行間同業隔夜拆息（Shibor）升3.6點子，報1.801厘。一周及一個月拆息均升0.4點子，分別報1.825厘及1.819厘，3個月拆息揚0.1點子，報1.844厘。

A股靠穩 交投仍淡靜 為維護銀行體系流動性合理充裕，中國人民銀行公開市場昨日進行3,793億元（人民幣‧下同）逆回購操作，期限為7日，利率維持於1.7厘，有1,378億元逆回購到期，單日淨投放2,415億元，結束連續4日資金淨回籠；全周淨回籠3,471億元。

內地A股靠穩，滬綜指收市報2,854點，升5點或0.2%；深成指上揚19點或0.24%，報8,181點；創業板指數報1,546點，升不足一點或0.02%，結束過去5日跌勢。不過，交投仍然淡靜，兩市成交合計縮減至5,102億元。

大商所3農產品期權上市 另外，雞蛋、玉米澱粉（俗稱粟米粉）及生豬期權昨日在大連商品交易所（簡稱大商所）上市。

現時大商期權品種達16個，而21個已上市期貨品種中，超過七成配置了期權工具，將加快形成期貨、期權兩個市場間的聯動互促效應。

去年大商所的雞蛋、玉米澱粉、生豬期貨累計成交量超過一億手，按年增長26%，單位客戶持倉佔比約60%。