禹洲傳向美國法院聲請破產保護

禹洲集團在周三曾公布，指香港法院於上周五作出命令，指示召開計劃債權人A類及B類會議，兩個計劃會議將於香港時間9月12日晚上8時及9時召開。至於開曼群島大法院亦在8月2日作出命令，指示召開計劃債權人A類及B類會議，相應的開曼群島時間為9月12日上午7時及8時，相關計劃會議可視情況延期舉行。

此外，該集團提及，有關重組支持協議，多數初始同意債權人及其已同意將最後截止日期及結束日期由今年12月底延長至明年2月底，以預留更多時間繼續推進擬議重組。昨日該企股價由升轉跌，收報0.063元，全日跌5.97%。

恒大所持549億股權遭凍結 仍在停牌的恒大由清盤人專注調查公司業務及事務，該企在本周初曾發公告，指共同及各別清盤人得悉，廣東省廣州市中級人民法院於8月9日刊發公告，表示廣州法院已受理關於間接全資附屬廣州凱隆的破產清算申請。昨日有內媒指，恒大集團（南昌）擬遭凍結股權數額約549.8億元人民幣，凍結期限自8月22日至2027年8月21日，執行法院為河北省滄州市中級人民法院。