內地穩樓市 全力保交樓

鎖定年底前交付396萬伙 提新發展模式4概念 中國重量級官方會議在一個多月前揚言要加速建構房地產發展新模式，住建部隨即落實推動樓市高質量發展首要任務的指示。部長倪虹昨指，目前樓市供需關係發生重大變化，市場仍處調整期，惟樓市還有很大潛力和空間，甚至已會同金融監管總局組織各地進行一次「大起底」，全面排查在建已售未交付的商品住房項目，並鎖定按合約約定應在今年底前交付的396萬個單位，作為保交樓攻堅戰的目標任務。

倪虹昨日再次解讀房地產發展的新模式時，提及有4個概念，其中之一是制度，要改革完善房地產開發、交易和使用制度。體系上，就「以政府為主滿足剛性住房需求，以市場為主滿足多樣化改善性住宅需求」，在他看來，隨着各項政策的實施，樓市已出現積極的變化。

該部副部長董建國續指，新模式的建構需要一個過程，要不斷探索實踐。主要工作包括完善房屋供應體系，重點在於增加保障性住宅建設和供給；由各地編製實施住宅發展計劃和年度住房發展計劃；有序推進現樓銷售，不少地方已推出一批現樓銷售項目，探索商品房銷售制度改革；推出專案「白名單」制度，推動房地產開發企業融資轉向基於專案狀況為主等。

白名單審批貸款額1.4萬億 保交樓工作亦正有序推進，董又稱，目前商業銀行已按審批程序通過「白名單」項目5,300多個，審批貸款金額近1.4萬億元（人民幣‧下同），這些資金正按項目工程進度陸續發放到位。當局亦指導各地實施「一項目一專班一銀行一審計一法官」處置模式，這模式在鄭州先試行探索，將會向全國推廣。為將符合交付資格的房子交到買家手中，亦建立全國保交樓資訊系統，每個交付任務都做到「一合約一戶一身份證號一聯絡電話」對應，揚言「老百姓交了錢，就應拿到房」。

龍湖在業績報告表示，新樓銷售表現在宏觀經濟緩慢恢復下依然有壓力。其上半年開發業務結算毛利率僅錄7.4%，幾乎由去年同期的14.3%削半，6月底止的有息負債達1,874億元，較年初略減，惟在手現金進一步縮至500.6億元。管理層卻在績後透露，2025年到期的境內債券剩餘10億元，資金已提前準備就緒，冀2026年及以後僅剩極少數境內信用債及海外債務。

住建部推進多個救樓市計劃