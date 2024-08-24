希慎首6月多賺1.2倍 股價彈4%

回看上半年，該企業營業額為16.93億元，按年升5.1%。當中寫字樓業務組合的營業額下跌0.1%至7.44億元；利園區組合的續約、租金檢討及新出租物業的平均租金水平仍然向下，但在6月底的出租率維持穩定於89%。

「深信香港係有吸引力」 商舖業務收入按年增加10.8%，至8.44億元，出租率較去年底降兩個百分點至95%。現稱利園八期的加路連山道項目，將如期在2026年下半年落成，管理層認為屆時對整個投資物業組合有很大的提升。利園區翻新工程將陸續完成，屆時利園一、二、三及五期的旗艦店總面積較翻新前增加40%。

面對港人北上消費潮，公司主席利蘊蓮表示，現在消費者重視體驗，所以旗下銅鑼灣區項目都順應發展，提供不同選擇，「我有信心和深信，香港係有吸引力嘅」。對於樓市，首席營運總監呂幹威認為，隨着利率預期向下，市況會再次起動，公司住宅出售項目，定價將會隨市況調整來刺激銷售。

內地酒店仍是該企主要收入來源，上半年營業額跌0.54%至3.26億美元，入住率按年升一個百分點至61%，每房收入為71美元，按年基本持平；香港在該企的酒店收入中排第二位，收入按年漲7.88%至1.5億美元，入住率為75%，按年升10個百分點，每房間收入為202美元，增加11%。