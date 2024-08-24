希慎首6月多賺1.2倍 股價彈4%
銅鑼灣大地主希慎興業(00014)昨日中午公布，截至今年6月底止半年列帳盈利大增1.24倍至4.27億元，主因物業重估虧損大幅收窄，撇除該影響後的中期基本溢利則微跌0.68%至10.19億元；每股盈利42仙，第一次中期股息維持每股27仙。業績公布後，其股價回升，最終收報11.36元，升4.41%。
回看上半年，該企業營業額為16.93億元，按年升5.1%。當中寫字樓業務組合的營業額下跌0.1%至7.44億元；利園區組合的續約、租金檢討及新出租物業的平均租金水平仍然向下，但在6月底的出租率維持穩定於89%。
「深信香港係有吸引力」
商舖業務收入按年增加10.8%，至8.44億元，出租率較去年底降兩個百分點至95%。現稱利園八期的加路連山道項目，將如期在2026年下半年落成，管理層認為屆時對整個投資物業組合有很大的提升。利園區翻新工程將陸續完成，屆時利園一、二、三及五期的旗艦店總面積較翻新前增加40%。
面對港人北上消費潮，公司主席利蘊蓮表示，現在消費者重視體驗，所以旗下銅鑼灣區項目都順應發展，提供不同選擇，「我有信心和深信，香港係有吸引力嘅」。對於樓市，首席營運總監呂幹威認為，隨着利率預期向下，市況會再次起動，公司住宅出售項目，定價將會隨市況調整來刺激銷售。
香格里拉溢利下降28%
另邊廂，在全球多地經營酒店業務的香格里拉（亞洲）(00069)於上半年收入升4.28%至10.49億美元，主因酒店業務進一步復甦。可是，股東應佔溢利跌28.07%至9,448.2萬美元，原因是經營開支增加。公司派中期息每股5港仙，去年同期沒有中期息。首席財務官蔡志偉表示，推動收入和成本管理等策略奏效，令自由現金流由去年同期的負1,460萬美元，轉為本期的正4,630萬美元。
內地酒店仍是該企主要收入來源，上半年營業額跌0.54%至3.26億美元，入住率按年升一個百分點至61%，每房收入為71美元，按年基本持平；香港在該企的酒店收入中排第二位，收入按年漲7.88%至1.5億美元，入住率為75%，按年升10個百分點，每房間收入為202美元，增加11%。
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