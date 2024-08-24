港放寬特專科企上市SPAC併購 為期3年
港股水盡鵝飛已久，窒礙集資功能的發揮。因應市況轉變，為提高香港資本市場的吸引力和競爭力，香港證監會與香港交易所(00388)旗下聯交所昨日聯合公布，「短期」下調特專科技公司（18C）上市門檻、放寬特殊目的收購公司（SPAC）進行併購交易的要求，實施期為2024年9月1日至2027年8月31日，期間港交所或按需要檢討有關規定及進行公眾諮詢。
18C市值門檻降至40億
翻查資料，SPAC上市機制2022年1月生效以來，暫有5家成功上市，其中3家已覓得併購對象，18C上市機制而推出一年多，兩家成功上市。
港交所稱，考慮到過去處理特專科技公司上市申請及SPAC併購交易中獲得的經驗，已商業化的特專科技公司的上市時市值門檻，將由60億元降至40億元，而未商業化的公司則由100億元降至80億元，適用於下月起3年內申請或預期上市的公司。
至於SPAC方面，預期下月起到2027年8月31日公布的SPAC併購交易，進行SPAC併購交易涉及的最低獨立第三方投資額，將調減至5億元，或有關投資金額相對SPAC併購目標議定估值所佔的百分比，以較低者為準。
同時，SPAC併購交易的第三方投資者是否獨立，將按該投資者對SPAC併購交易作出相關投資的最終協議簽署日，以及直至繼承公司上市期間作為評定基準。SPAC或SPAC併購目標的核心關連人士、SPAC或SPAC併購目標的控股股東、SPAC併購目標的創始人及其緊密聯繫人，將不會被視為獨立第三方投資者，港交所保留按個別事實及情況將任何其他人士視為非獨立的權利。
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