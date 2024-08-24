鮑威爾：政策調整係時候 未提減息幅度

美國聯儲局主席鮑威爾出席Jackson Hole全球央行年會並發表講話，同時借此機會終於發出明確的減息信號。他直言︰「政策調整的時候已經到了。前進的方向是明確的，減息的時機和步伐將取決於接下來的數據、不斷變化的前景以及風險的平衡。」

對於近日美國就業市場惡化，他也承認，現在勞動力市場似乎已不可能成為通脹壓力上升的根源，又謂「我們不尋求也不歡迎勞動市場狀況進一步降溫」。他再提到聯儲局的「雙重使命」（穩物價及實現最大就業），重申要兩者兼顧。整體而言，他認為經濟持續穩健增長，但通脹和勞動市場數據顯示情況正在不斷變化，通脹上升風險已經減弱，就業下行的風險增加。

道指早段飆逾四百 市場早已消化9月減息的預期，關鍵在於減0.25厘還是半厘，鮑威爾的講話卻未有透露更多線索，故市場反應相對地平靜。美國10年期國債孳息率略為下跌，一度跌穿3.8厘，最低見3.794厘。

美股3大指數早段揚升，道指曾升439點，報41,152點；標指升71點，報5,641點；納指升321點，報17,941點。美國7月新屋銷售按月增長10.6%，至以年率計73.9萬間。

展望後市，瑞銀財富管理認為，由於美國的減息已迫在眉睫，加上無論今年底總統大選結果如何，不斷增加的聯邦政府赤字都可能會成為市場關注焦點，因此預計美元匯價會繼續承壓。該行認為，即使接下來數周的經濟數據刺激美元上揚，但任何上升都應視作減持的時機，建議轉向其他主要貨幣。美匯指數昨日曾低見100.82。

另外，瑞銀財管看好黃金價格及瑞士法郎繼續上漲，認為這兩類資產都可以增加投資組合多元化，並且防範風險。

羅斯百貨上季多賺18% 企業消息方面，主營平價時裝的美國百貨公司羅斯百貨（Ross）公布截至8月3日止的季度業績，羅斯百貨同樣受惠於「消費降級」的趨勢，上季收入按年增長7.14%至52.87億美元；純利按年增長18.11%至52.71億美元。在此之前公布業績的連鎖零售商，大部分主打低價商品的公司都取得不錯的業績，而像梅西百貨（Macy's）之類針對中高端市場的公司則抱怨市道差。

羅斯上季同店銷售按年增長4%。該公司亦更新了業績指引，預期第三季、第四季的同店銷售增長介乎2至3%；全年每股盈利介乎1.6至1.67美元。該公司股價周五早段曾升7.23%。