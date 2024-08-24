HKTVmall母企半年轉蝕 受累成本漲
本地零售市道低迷，非但中小企難捱，就連上市企業經營亦備受衝擊。從事網購電商平台HKTVmall的香港科技探索(01137)公布，截至今年6月底止半年虧損2,747.8萬元，按年由盈轉虧；每股虧損3仙，不派中期息。該公司主席張子建在業績公告中表示，上半年零售業面對一定程度的挑戰，尤其是大量外遊及來自內地實體店和網購平台的競爭，但強調未來數年會在穩健業務支持下，繼續加強投資及開拓新業務，為股東帶來長遠回報。
電商業務開支增至逾8億
該公司上半年收入為18.97億元，其中包括直接商品銷售收入11.72億元，特許銷售收入及其他服務收入6.59億元。期內該公司錄得其他營運開支10.44億元，按年增加14.28%，開支增加亦是導致上半年錄得虧損的主因。
從分項數據來看，香港電子商貿業務分部的主要經營開支按年增長7.16%至8.76億元，當中的配送成本、電子商貿營運及支援成本均有所增加。另外，新探索及科技業務分部主要經營開支更大增1.18倍至1.07億元。
為減少成本，香港科技探索亦削減O2O門市的數目，按年少15間，至今年6月底時只剩75間，同時搬遷一些O2O門市以降低租金。
業績公告中亦評論了目前香港市道情況。管理層引述港府的臨時估計數字指出，上半年無論是零售業總銷貨價值及零售業網上銷售價值均出現跌幅。該公司去年已經提到，外圍及全球經濟和政治環境仍然複雜，不論是香港人口組成及消費者的購物模式都持續轉變，同時跨境消費的新現象為香港零售業帶來重大的競爭壓力。
鴻福堂港零售收入跌6%
鴻福堂(01446)亦預期本港零售商下半年仍充滿挑戰，集團會以審慎理財為首要目標。該企上半年收入按年跌7.12%至3.08億元，其中香港零售收入按年跌6.09%至2.36億元，但虧損按年收窄17.86%至792.5萬元，不派中期息。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：