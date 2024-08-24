HKTVmall母企半年轉蝕 受累成本漲

電商業務開支增至逾8億 該公司上半年收入為18.97億元，其中包括直接商品銷售收入11.72億元，特許銷售收入及其他服務收入6.59億元。期內該公司錄得其他營運開支10.44億元，按年增加14.28%，開支增加亦是導致上半年錄得虧損的主因。

從分項數據來看，香港電子商貿業務分部的主要經營開支按年增長7.16%至8.76億元，當中的配送成本、電子商貿營運及支援成本均有所增加。另外，新探索及科技業務分部主要經營開支更大增1.18倍至1.07億元。

為減少成本，香港科技探索亦削減O2O門市的數目，按年少15間，至今年6月底時只剩75間，同時搬遷一些O2O門市以降低租金。

業績公告中亦評論了目前香港市道情況。管理層引述港府的臨時估計數字指出，上半年無論是零售業總銷貨價值及零售業網上銷售價值均出現跌幅。該公司去年已經提到，外圍及全球經濟和政治環境仍然複雜，不論是香港人口組成及消費者的購物模式都持續轉變，同時跨境消費的新現象為香港零售業帶來重大的競爭壓力。