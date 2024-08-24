金管幫融資 急救中小企

夥銀行公會設小組施援 承諾按揭兩周內批 香港經濟不明朗，不少中小企業面臨融資困難。金融管理局昨日與銀行公會3家主席銀行開會，會後宣布成立中小企融資專責小組，處理中小企融資困難個案及與業界加強溝通。金管局總裁余偉文稱，小組將逐個個案檢視，若發現存有共同問題，則會透過小組通知業界；重申本地銀行對中小企融資風險胃納及信貸審批準則不變。另外，雙方討論提升按揭審批流程效率、透明度及客戶體驗，3大行承諾，若收齊所有申請文件，兩星期內將完成按揭審批程序。

余偉文表示，明白到中小企經營充滿困難，早前聯同「銀行業中小企貸款協調機制」推出9項措施支持中小企，包括銀行對按時還款客戶不會要求提早還款（Call Loan），不會單純因貸款人抵押品價值有變而調整信貸額度等。自3月推出至今，共協助約1.4萬家中小企業，涉及信貸額度310億元，包括還息不還本、新批貸款及其他利息優惠等。

另外，為提升銀行信貸決定過程的透明度，參與「機制」銀行亦推出「信貸審批覆核安排」，中小企客戶貸款申請或信貸額度調整時，均可通過安排要求銀行重新審視其信貸決定。銀行會由較高級別或專責職員重新檢視個案，而客戶也有機會提供額外資料，以了解銀行作出信貸決定的考慮因素。如對個別出現償付困難並無法改善的個案採取行動回收貸款，銀行也需要向客戶清楚解釋原因。

金管局副總裁阮國恒提到，未見銀行大量追收中小企貸款，但有業界反映，部分客戶或面對頻繁審閱、要求提供大量資訊、貸款可能被大幅加息等情況，當中可能涉及銀行風險管理。他強調，當局不是「教銀行審批」，或要求放寬風險管理底線，但相信銀行有空間支援實體經濟，不會在客戶剛開始或面對壓力時，採取順周期或加緊周期的措施。

滙豐：已協助數千家中小企客 銀行公會主席、滙豐香港區行政總裁林慧虹稱，銀行間有共識支持香港經濟，沒有收緊對中小企的信貸政策，更提供多種優惠措施支持中小企；以該行為例，約數千家中小企客戶受惠於利息回贈和其他服務費優惠、獲提供新融資額度，或不同程度的還本寬限。渣打香港區行政總裁禤惠儀指，今年首7個月，該行獲特別還款安排的中小企客戶數量，較去年同期增加一成以上。中銀香港副董事長兼總裁孫煜說，將與中資銀行業協會保持密切溝通，了解中小企的融資需要，積極探討可行的融資服務方案。

中華廠商聯合會會長盧金榮歡迎決定，稱本地部分行業仍面臨重重挑戰，尤其中小企抗逆能力較弱，相信措施能加強銀行界與工商界的溝通，有助增加融資過程的透明度，讓中小企獲得更公平的貸款待遇，進而鞏固營商信心。

阮國恒：要求銀行增人手應對 物業按揭方面，滙豐、中銀香港、渣打、恒生、工銀亞洲、東亞等6家按揭市佔率高達八成的本地銀行承諾，若文件齊備，兩周內將公開審批結果。經絡按揭轉介首席副總裁曹德明透露，過往銀行審批按揭較為嚴謹，更有涉及按保的高成數按揭需時兩個半至3個月，認為新安排做法妥當，讓買家盡快知悉按揭批核結果，及早做好準備。

阮國恒稱，自從金管局2月底放鬆逆周期措施後，申請按揭個案數字急增，拖慢審批流程，已要求銀行增加人手應對；若銀行未能在合理時間完成審批，會向業界了解當中難處。他同時否認銀行對按揭貸款的風險胃納出現轉變，包括高樓齡住宅按揭。據當局了解，一直有承做高樓齡按揭的銀行仍然願意接納相關業務。

至於早前公開表達中小企融困難的經民聯促請政府重推「百分百擔保特惠貸款」及「還息不還本」計劃，以協助本港企業尤其是中小企改善現金流，渡過眼前難關、迎接發展新機遇。