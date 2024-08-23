金磚勢力漸成形 去美元化難叫停

正當市場期待9月將迎來美國聯儲局減息，致使美元走勢轉弱之際，傳來俄羅斯與金磚國家（BRICS）討論整合各自的支付系統，據報有多個國家響應，顯見市場確實存在以非美元支付結算的需求，全球去美元化是大勢所趨，債務如山的美國得及早為美元霸權衰落而籌謀。

近日俄羅斯據報正與金磚國家討論整合各自的支付系統，並透露目前已有159個國家的外國參與者接入俄羅斯的金融訊息傳輸系統（SPFS），料於今年10月正式推出，允許在不使用美元的情況下進行單邊結算。

明眼人一看，都知道SPFS是俄羅斯在備受美國金融制裁下，用來替代環球銀行金融電訊協會（SWIFT）的支付結算系統。金磚國家中，除俄羅斯外的其他國家亦已開發了類似的基礎設施，其中上月印度便和俄羅斯宣布合作將各自的支付系統（印度的RuPay和俄羅斯的MIR）整合在一起，以實現跨境交易。同時俄羅斯亦與友好國家加快跨境結算的數碼貨幣談判，目的是繞過以美元主導的傳統金融渠道。諸如此類的發展顯然都是要在支付結算中減少使用具制裁風險的美元，非但影響國際貿易結算方式，更有機會改變全球金融體系格局。

同時，7月人民幣國際支付份額創新高，人民幣支付價值金額按月增幅還高於所有貨幣的支付價值增幅，且同月人民幣作為全球貨幣在貿易融資市場的份額再超越歐元，可見人民幣在國際貿易支付結算的滲透率穩步上升。

隨着新能源興起，石油佔能源使用量的份額被攤薄，過去石油與美金綑綁，誰都不能挑戰美元地位，可如今油金關係已起巨變，難怪沙特阿拉伯都將眼光放在拓展非石油產業及非美市場經貿往來。

過去歷次金融戰，美國的伎倆離不開以金融動盪來洗劫別國，通過美元將別國財富轉移，再趁別國資產大跌大舉賤價收購；別國想要重振經貿，得以資源商品換取更多供應不絕的美元，可這套路至今未能用作打擊中國。

歸根究柢，中國的資本帳並未全面開放，經濟總量與美國的差距大大拉近，且擁有可觀的外匯儲備穩定匯率，都是中國至今得以排除美國發動匯率式金融戰的關鍵。當非美元交易支付結算漸成新趨勢，並發展至一定規模，作為全球重要非美元資產的中國資產，將有望站上新台階，這是縱使眼前中國資本市場表現多弱，外資仍不敢貿然放棄中國金融市場商機的底因。

那若美國未能找到洗劫的對象，當前其天量債務誰來買單？美元霸權如何自保？這將成為未來全球金融體系發展的變數。美國量寬貨幣政策主導的超級資產泡沫，在中國這幾年堅持大去槓桿和嚴厲治理金融風險下，並無法傳導甚至拖垮中國市場，說明金融戰無法打響。接下來，美國得為自身製造出來的危機買單，美元愈是多麻煩，全球去美元化就不缺動力，只要緊守不發生系統性風險的底線，中國資產終有機會重新成為國際金融焦點，得保持信心，靜觀這百年變局的推演。