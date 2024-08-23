股市估市：美股稍休 趁機中長線布局

自踏入第三季以來，美國和日本等較強勢股市，以及熱炒的科技板塊都出現明顯調整。不過，近期資金又重新回流及部署，尤其是中長線資金更逢低增持，依然看好後市。上周公布的全球基金經理調查報告顯示，目前有六至七成的基金經理認為美國經濟將可軟着陸。

經濟表現保持韌性 市場普遍預期美國聯儲局9月減息，加上美國近期公布的數據降低經濟衰退的疑慮，同時製造業庫存普遍處於健康水平，都有利科技股觸底反彈。之前避險資金已開始重新部署，故對後市不宜太看淡，尤其是美國科技龍頭股。

美國大選為股市帶來不確定性，美股短線雖仍呈震盪格局，但預期年底仍有機會再創新高。綜合近期經濟數據，其中通脹、就業，以及零售銷售數據顯示，美國經濟仍具韌性，基本面保持穩健。另一方面，隨着日圓套息交易風險淡化，日本央行也不再在加息話題上有大舉動，將有利資金逐步回流股市。

經歷前段大幅修正後，不少美國科技股重拾升軌，以龍頭科技股蘋果公司（Apple Inc.）為例，其新iPhone上市在即，市場正期待Apple新手機銷情，有投行已上調Apple今年整體出貨銷售目標，因為全新推出的人工智能（AI）功能，只有iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max以上規格手機才能使用，故預期AI功能新手機會刺激更多現有用家考慮換機。

8月以來，美股經過大幅調整後觸底反彈，而美國大選逐步逼近，政治風險不確定性已在增加，特朗普與賀錦麗誰能勝出仍是未知之數，預期短線美股仍反覆震盪，但中長線基本面利好勢頭不變。

國際金融財務策劃師學會委員 鄺紫珊