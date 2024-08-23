中環商廈全層售價3年挫45%

本港核心區商廈再錄低價成交。消息指出，中環香港鑽石會大廈高層全層以約4,700萬元易手，成交呎價僅約17,091元，較逾3年前該廈高層同面積單位做價，大幅低出約45%。

上述大廈坐落於都爹利街，成交單位建築面積約2,750方呎。據了解，該廈22樓全層，面積相同，美國商會於2021年中以約8,588萬元購入，成交呎價約31,229元，最新成交價低出約3,888萬元。事實上，上周亦有同區商廈中環中心低層單位僅以呎價13,191元轉售，創項目至少20年新低，單位亦大幅貶值約63%。

鄧成波家族廟街物業放售 另方面，鄧成波家族持有的油麻地廟街41至43號全幢，以及45號地下及4樓，推出市場放盤，市值約1.2億元。上述物業由世邦魏理仕代理放售，項目為樓高10層住宅大廈，設升降機，總實用面積約15,000方呎，住宅部分現由學生宿舍營運商全幢租用，租約至2026年，物業連現有租約出售。